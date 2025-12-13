跨域合作！8縣市正副首長齊聚嘉義 中台灣治理平台會議登場

12日下午，8縣市正副首長，到嘉義市進行「中台灣區域治理平台」的首長會議，要以「區域合作，感恩共好」為主題，集結中台灣縣市，要在關鍵時刻，能夠展現合作精神。

台上管樂表演，不只能吹奏流行樂，同時還有一曲「熱鬧的嘉義市街」，炒熱現場氣氛，市長黃敏惠甚至拿起麥克風跟著唱。

隨著音樂一起擺動，為114年中台灣區域治理平台，首長會議揭開序幕，現場集結8縣市正副首長，以「區域合作，感恩共好」為主題，回顧平台的歷年成果。

嘉義市長黃敏惠：「今年第7年，總共我們就有232案，而且地方我們區域的治理平台裡面，合作的就有132案。」

包含7月時，丹娜斯颱風重創嘉義，各縣市立即啟動跨域支援，展現出「合作不是口號，而是一步一腳印的行動」，跨域治理成功轉為具體成果，中台灣區域治理平台，除了平時深化合作，更要在關鍵時刻，共同面對多項重大挑戰。

