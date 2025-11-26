跨域女力啟動！台灣女企業家協會50領袖訪苗栗

台灣女企業家協會26日由理事長林麥升率領50位女性企業領袖走訪苗栗縣長鍾東錦。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

台灣女企業家協會26日由理事長林麥升率領50位女性企業領袖走訪苗栗縣長鍾東錦，與苗栗縣政府展開深度交流，就產業升級、女性創業支持、永續發展與國際接軌等議題進行意見交換。縣府工商發展處表示，女企業家協會這次到訪，象徵女力與地方治理的跨域合作正式啟動，也為苗栗縣未來的產業布局注入新活力。

鍾東錦指出，女性在產業鏈中扮演越來越重要的角色，而苗栗縣正在推動的大矽谷計畫、智慧城市、綠能產業鏈等核心政策，都十分需要跨界伙伴共同投入。這次縣府與女企業家協會的交流，不僅是產業合作的開始，更是地方與國家級企業女力的連結。

台灣女企業家協會26日由理事長林麥升（右）率領50位女性企業領袖走訪苗栗縣長鍾東錦（左）。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

26日來訪苗栗縣政府的台灣女企業家協會由理事長林麥升帶領，包含科技、製造、文化創意、生技、專業服務等領域的女企業家，展現多元專業背景與跨域能量。林麥升及協會成員表示，苗栗縣近年在產業發展、招商動能、永續城市治理上的表現顯著，值得更多企業投入合作，未來也期待透過雙方平台讓更多女性企業家走進苗栗、認識苗栗。

鍾東錦表示，未來希望與協會共同推動三件事，包括打造女性創業與投資更友善的環境、建立更頻繁的產業對話與合作平台，以及讓苗栗的產業升級與永續發展，能與協會的國際鏈結接軌。未來苗栗縣將以更開放的姿態，與女企業家協會共同打造更好的投資環境、創業環境及永續產業鏈。

