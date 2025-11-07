跨域安居緝毒 溯源再逮分裝藥頭起獲依托咪酯

cnews204251107a13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市刑事警察大隊接獲情資顯示，1名陳姓男子，涉嫌流竄在雲林縣、嘉義市等地區，專門販賣第二級毒品依托咪酯維生。台南市刑大表示，專案小組循線配合特勤人員，鎖定陳男租用套房破門攻堅，起獲第二級毒品依托咪酯、分裝瓶、電子煙、K盤、煙油、電子磅秤、電子煙彈、現金等。再向上溯源追查，發現陳男自今年2月起，向雲林地區1名張姓男子，購買第二級毒品依托咪酯，再自行分裝販售。月前也循線再逮獲張姓男子送辦。

台南市刑大表示，逮獲陳姓男子後，訊後依毒品危害防制條例，移送嘉義地檢署偵辦，並持續向上溯源。專案小組歷經數月追查，發現陳男自2月起向雲林地區的1名張姓男子，購買第二級毒品依托咪酯，再自行分裝販售。10月間執行安居緝毒專案期間，循線上門查緝，除成功逮人也起獲第二級毒品依托咪酯煙彈、電子煙、毒品咖啡包、第三級毒品K他命、手機等。

台南市刑警大隊大隊長李宏倫呼籲，目前「依托咪酯」造成毒駕層出不窮，吸食後駕車已發生多起交通事故，嚴重影響社會治安及國人身心健康。將持續打擊瓦解製、運、販毒組織，追查毒品來源，以維護國民安居的生活空間。

照片來源：台南市警方提供

