跨域實踐、勇敢造夢，東吳大學USR成果展 打造「永續未來的7種解方」

【記者羅伯特 / 綜合報導】為了展現大學如何將學術專業轉化為具體行動、回應在地需求，東吳大學今（114）年12月19日至23日盛大舉辦年度大學社會責任（USR，University Social Responsibility）總結成果展，以「東吳造夢所－永續未來的7種解方」為主題，集結校內跨學院、跨科系的師生推動成果，展現深耕在地、影響深遠的夢想實績。

多元共融、在地共好，啟動知識永續的未來世界

為了呈現東吳師生如何運用跨領域知識將「大學社會責任」轉化為解決方案，「東吳造夢所」成果展分為三大核心區域：社會賦能實驗室、在地創新實驗室、知識永續實驗室，以及鼓勵師生參與USR實踐的互動專區。

在「知識永續實驗室」當中，可以看到學校如何建構「知識傳承」與「機制延續」系統，讓大學社會責任在學校深耕。東吳大學以「多元共融、在地共好、永續發展」為推動USR核心主軸，扣合校務發展計畫三大方向及相對應之聯合國永續發展目標，落實大學社會責任推動，達成「建構培育跨域、跨界多元人才之永續大學」的願景目標。

社會賦能實驗室：點亮「人」的價值與社會的溫度

社會賦能實驗室聚焦四個「多元共融」主題計畫，從跨文化語言推廣到身心健康促進，看見東吳師生如何透過專業讓科技注入「關懷」、讓「創意」激盪社會需求。其中獲得教育部第四期大學社會責任實踐計畫補助的「韌齡心北投生活圈」，在北投區與地方夥伴合作，協助熟齡者提升身心健康自主性，不僅推動「韌齡學院」，更培訓「社區教練」建立永續支持網絡，培育銀髮產業人才。此計畫更獲2024台灣永續行動獎銅獎，成果有目共睹。

針對認知健康，「宅家科技健腦趣-虛實整合的認知健康促進創新實踐方案」運用科技評估與訓練模組，結合心理學與體適能，提供虛實整合方案。「AI家和：運用AI工具促進家庭情感與社會數位轉型計畫」則由資科系與社工系跨域合作，透過AI創作工作坊促進家庭情感交流與社區數位共學，實踐「科技x情感」的社會責任。在跨文化推廣部分，「士林區族群文化之外語重塑．傳承與國際行銷」計畫讓學生以英語、日語、德語與華語，帶領外籍人士深度探索士林文化，成為文化橋樑與推廣者，拓展國際交流視野。

圖說：東吳大學展出USR年度成果，包括獲教育部第四期USR實踐計畫補助的「韌齡心北投生活圈」（左上）、「AI家和」（右上）、「宅家科技健腦趣」（左下）及「士林區族群文化」（右下）計畫。

在地創新實驗室：重塑空間價值與場域生命

在地創新實驗室呈現的三項「在地共好」USR計畫，從七年的《士林學》深耕、艋舺商圈的「數位升級包」，到外雙溪的「100種美好生活提案」，可以看見東吳人如何成為超給力的在地隊友，讓城市更好玩、更有深度！

文化保存方面，「文化永續·城市創生：士林學之建構與實踐」計畫持續建構「士林學」，挖掘在地多元文化紋理，並將成果轉化為教材與實踐行動，有效促進地方再生。而「Meta外雙溪－100種美好生活提案」計畫聚焦區域活化，結合數位科技與人文創新，並與國際團隊合作開創永續城市社群。

此外，位於城中校區周邊的「艋舺數位創新與商圈活力再現」計畫，則結合商學院課程與在地商圈資源，協助萬華商圈升級、數位轉型與國際觀光，創建「共好共融」生態圈。

圖說：東吳大學USR成果展區中的三項在地共好計畫，包括「士林學」（左上、右上）、「Meta外雙溪」（左下）及「艋舺數位創新」（右下）計畫。

此外，為了擴大USR成果交流與校際影響力，東吳大學於展覽期間更舉辦「114年度『多元共融 在地共好』跨校交流論壇」。論壇訂於12月19日舉行，希望促進各校USR計畫主持人之間的深度對話。

「東吳造夢所：永續未來的7種解方」大學社會責任總結成果展，展出期間114年12月19日(星期五)至12月23日(星期二)，地點在東吳大學外雙溪校區綜合大樓B1，誠摯邀請社會各界及產官學夥伴蒞臨參觀，共同見證東吳師生攜手在地夥伴，為「永續未來的7種解方」付出的努力與創新。