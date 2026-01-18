跨域專家齊聚環境、衛福部雙次長會議聚焦空品與健康治理

為了落實賴總統「健康台灣」的施政願景，建構全面的空氣品質與國民健康守護機制，環境部與衛福部日前召開第二次「空氣污染與健康影響專家諮詢會」。會議由環境部政務次長謝燕儒與衛福部常務次長莊人祥共同主持，邀請共十一位來自醫療、公衛及環境醫學領域的專家與會，深入討論空污及極端高低溫對民眾健康的影響與因應對策。接續專家會議，環境部長彭啓明與衛福部長石崇良將於一月廿六日首度召開「雙部長聯席會議」，屆時將邀請總統府「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣推動委員會」成員，針對「極端高低溫應對」、「精進空氣品質管理」及「脆弱族群防護」等核心課題整合政策資源，提升國家應對氣候風險的執行成效。

環境部謝燕儒次長表示，未來將與衛福部共同投入經費進行「空氣污染與健康影響研究」，透過科學證據讓治理更精準。同時，也會結合氣候變遷調適機制，針對極端氣候強化預警，落實保護國民健康的承諾。本次專家會議也達成以下四項「實際行動」共識，將於一月廿六日雙部長會議報告：

廣告 廣告

一、加強衛教宣導，提升民眾對空污與健康關係的認知。

二、精準投入醫療資源，針對受空污影響嚴重的族群，提供更多醫療支持。

三、優先管制高風險污染源，鎖定對健康危害較大的污染物，針對排放源頭優先管制。

四、因應極端氣候，針對高溫與低溫對健康的威脅，建立跨部會應變機制。

環境部與衛福部於去年十月中旬籌組成立「空氣污染與健康影響專家諮詢會」，並召開第一次會議，計邀請廿一位醫療、公共衛生及環境醫學學者參與，每季召開一次會議。本次是第二次會議，針對「空氣污染與健康關聯」進行討論。與會專家認為空氣污染與健康的關聯是確定的，惟空氣污染成分複雜，疾病種類也繁多，有些影響已有確定的科學證據，有些則尚待研究。專家建議依各種空氣污染物成分（例如PM2.5中的重金屬及多環芳香烴、揮發性有機物、臭氧）及濃度對不同疾病影響程度分別整理，再以同理民眾感受空污影響健康之角度編擬衛教資料，透過醫療院所、長照機構及多重管道加強宣傳，提升民眾環境健康識能，進而加強自我防護措施。同時應將醫療資源投入受空污影響較嚴重的對象，提升疾病防治效益；在醫療資源投入的方式，可加強健康檢查、結合氣象與空品預報資訊調整用藥等；空氣污染源的管制方面，應針對健康影響程度較高者優先管制。另外，環境部將與衛福部合作，投入相關資源開展後續研究，以利依最新科學實證推動空污防制政策與疾病防治措施。

面對極端氣候威脅，環境部氣候變遷署於會議中報告高、低溫對民眾健康的衝擊，共同研議整合性的調適行動路徑，並分享與成功大學合作開發的「獨居長者室內高溫預警模型」，展現科技提升高風險族群保護的可能性。謝次長表示，以科學為基礎共同推動極端溫度下的健康調適行動，並強化預警機制建立，確保民眾能安全應對極端溫度挑戰。與會專家學者也建議未來應將溫差變化、連續高溫或低溫及濕度等條件納入考量。

環境部與衛福部將持續整合「環境防制」與「公共衛生」策略，強化大眾對生活環境風險的防護，實踐全民永續健康的願景。