跨域專業永續創新 中臺科大傑出校友齊聚 展現「中臺精神」卓越使命感

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】在跨域人才與永續發展成為高等教育核心任務的時代，中臺科技大學於今（3）日舉辦「114年度傑出校友表揚典禮暨傑出校友聯誼茶會」，由中臺科大校友總會協辦，共同向在專業領域、公益服務與永續行動上展現卓越表現的校友致敬。今年共有五位校友獲選為「2025年傑出校友」，展現中臺科大多年深耕的教育理念「技術專業、人文關懷、永續創新、社會服務」在各行各業持續發揮影響力。

廣告 廣告

中臺科大陳錦杏校長頒發證書給傑出校友篁京有限公司張峰碩執行長。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今年獲選的五位傑出校友分別來自醫療、公益、科技研發、農業品牌與護理教育等跨領域領域。國軍臺中總醫院護理部護理長鄭淑華投身臨床超過25年，橫跨護理、災難應變與公共事務，曾獲國防部一星寶星獎章、景風乙種獎章、弼亮獎章殊榮，是極少數同時獲得三項獎章的護理專業人才，在多次重大公共衛生事件中始終堅守醫療第一線，展現堅毅與使命感。賀寶芙大彬美營養俱樂部總裁洪偉彬長年致力公益，從偏鄉教育、弱勢協助到跨國公益行動，包含援助花蓮富源國小、捐助教養院、支持學校急難救助，並延伸至非洲迦納的婦女與教育資源協助，同時促進國內外社區交流，展現全球視野與深刻社會責任感。

中臺科大醫管系許哲瀚主任(左)與貴賓致贈花束給傑出校友鄭淑華護理長(中)。（圖/記者廖妙茜拍攝）

篁京有限公司執行長張峰碩在環安工程、環保科技、自動化系統等領域深耕，技術成果遍及交通部、工研院與農糧署，並在臺日技術交流、公益捐助、反毒宣導與地方發展均有卓越貢獻，是技術創新與社會參與兼具的代表。鸚傑國際有限公司負責人周裕傑以多年育種專業打造植物品牌，其觀葉植物成功行銷多國，提升台灣農業技術國際能見度，更促進新社地區經濟與就業，是地方創生的重要力量。臺中慈濟醫院護理之家主任李玉茹長期支持母校，無私投入護理教育、提供實習場域、推動產學合作、協助學生工讀與獎助學金，並持續關懷弱勢學子，是兼具專業熱忱與教育使命的典範。

賀寶芙大彬美營養俱樂部總裁洪偉彬致詞感謝母校。（圖/記者廖妙茜拍攝）

典禮中，中臺科大陳錦杏校長表示，今年獲獎校友不僅展現跨域專業，更在公益、教育與永續作為上展現高度責任感，是中臺科大最珍貴的力量來源。她強調「中臺始終相信人才是推動社會的核心動力，而今日受到表揚的五位校友更以行動證明『中臺教育』帶來的力量，為社會帶來希望，也為國際看見臺灣的專業與暖度。」本屆傑出校友國軍臺中總醫院鄭淑華護理長致詞分享得獎感言「無論今天身處哪個領域，中臺始終是我們堅實的起點。母校教會我們技術，也教會我們做人，未來我們也會把這份精神回饋給社會，帶給下一代更多力量。」

中臺科大114年度傑出校友表揚典禮暨傑出校友聯誼茶會合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

典禮後的聯誼茶會中，各屆校友熱烈交流，從醫療照護、產業技術到國際合作皆有深入討論，展現中臺科大校友社群的凝聚力與專業能量。中臺科技大學未來將持續與傑出校友攜手，推動教育創新與永續行動，讓「中臺精神」在更多場域持續發光。