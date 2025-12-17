跨域就業津貼助轉職 羅東就業中心陪伴原鄉媽媽穩定就業

檢查賣場物品。（圖：北分署羅東就業中心提供）

▲檢查賣場物品。（圖：北分署羅東就業中心提供）

勞動部勞動力發展署運用多元就業促進計畫，持續提供民眾求職、轉職等多元就業服務。北分署羅東就業中心除辦理就業媒合與徵才活動，協助求職者快速找到合適職缺外，也適時結合就業獎勵措施，提高雇主僱用意願、協助民眾突破就業困境，開創職涯新契機。

31歲原住民鍾小姐，與家人居住於大同鄉四季村，已婚並育有三名子女。先生從事農場司機工作，負責農作物運送；鍾小姐則多年擔任工地事務助理。夫妻收入來源有限且不穩定，隨著孩子成長，家庭支出逐年增加，讓鍾小姐深感經濟壓力，萌生尋求一份較穩定工作的念頭。正當她為生活感到徬徨之際，友人建議可向羅東就業中心尋求協助，而一次前往監理站洽公的經驗，也意外成為她人生轉變的重要契機。

廣告 廣告

羅東就業中心表示，未來將持續關懷與追蹤鍾小姐的就業情形，適時提供所需協助，陪伴她穩健前行。鍾小姐的成功只是眾多就業輔導案例之一，羅東就業中心將持續透過多元就業支持服務，協助更多民眾勇敢再出發，開創屬於自己的職涯新篇章。想進一步了解相關就業促進計畫，歡迎至「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/），或查詢北分署官網（https://tkyhkm.wda.gov.tw/）。

鍾小姐日前至宜蘭監理站辦理駕照換發業務時，恰逢羅東就業中心就業服務員於現場駐點服務，便主動上前諮詢。就業服務員除詳細說明勞動部各項就業獎助措施外，也立即為她預約臨櫃求職服務，讓鍾小姐感受到即時且溫暖的支持，體會到求職路上並非孤軍奮戰。

後續服務中，就業服務員透過晤談深入了解鍾小姐的家庭狀況、職涯規劃及求職限制，並協助盤點其過往工作經驗，發現她長期於工地累積的材料與五金配件相關知識，具備轉職優勢，遂將媒合方向聚焦於五金材料行理貨人員及門市人員等職務，使其能發揮既有專長，縮短適應期並提升就業穩定度。考量鍾小姐居住於較偏遠的大同原鄉，就業服務員亦運用勞動部推動的「跨域就業津貼」措施，提供搬遷補助、租屋補助及異地就業交通費等實質支持，協助減輕跨區就業與通勤所帶來的經濟負擔，讓她能安心朝職涯目標邁進。

目前，鍾小姐已順利於宜蘭市區羅東就業，逐步適應新的工作節奏與通勤生活，並在新職位穩定就業超過三個月，收入趨於穩定，也讓她能投入更多心力於孩子的學習與成長。她感性表示：「如果當天沒有在監理站停下來了解羅東就業中心的服務，或許就錯過改變生活的機會。」並感謝就業中心的主動協助，指出「跨域就業津貼」不僅減輕轉職初期的經濟壓力，更成為她為家庭努力的重要後盾。