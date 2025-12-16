跨域思維體驗教育館將啟用 徐榛蔚：親子共學新亮點 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為持續推動智慧校園與全民科普教育，花蓮縣政府今（16）日表示，目前正積極辦理「跨域思維互動體驗教育館」建置計畫。花蓮縣長徐榛蔚近日前往花蓮縣運動休閒園區會勘工程進度，未來啟用規劃後，將提升花蓮科技教育扎根與優化親子共學環境；徐榛蔚指出，跨域思維互動體驗教育館預計將在今年底啟用，「屆時將打造為花蓮親子共學的新亮點」。

花蓮教育處指出，「跨域思維互動體驗教育館」場域面積約190坪，位於花蓮運動休閒園區F棟。館內規劃多項具備數位科技互動的體驗展區，呈現花蓮山海主題的「迎賓大廳巨型視覺牆」。

此外，更有結合體感、觸控或機械操作的「動手玩數學互動展」，如羅山泥火山豆腐、跆拳來比武等主題，以及可體驗AR/VR的「曲面沉浸式劇場舞台」。此外，館內亦設有「大型動力軌道機構體驗區」、「機器人展演區」、「增能教學區」與「山陵線閱覽區」，期盼透過沉浸式與互動裝置，讓學童與民眾在趣味中學習跨領域知識。

花蓮縣府補充，截至今年10月底，場館工程實際進度已達96.87%，正全力趕辦各項收尾作業。確保配電盤、LED面板與入口門等設備能依預定時程安裝完成，並嚴格控管工程品質，提供鄉親最安全、最優質的體驗環境，以利場館如期在今年底正式啟用。

「跨域思維互動體驗教育館啟用後，不僅能成為學童的校外教學基地，更是一個適合所有花蓮家庭的親子共學空間。」徐榛蔚強調，「科技教育生活扎根」是花蓮縣推動教育的重要方針。縣府持續將科技與教育結合，積極打造未來人才的學習場域，讓科學知識不再只是書本上的理論，而是能透過實際動手、互動體驗，激發創新思維，提升花蓮的整體教育品質與競爭力。

照片來源：花蓮縣府

