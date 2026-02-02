跨域推動安心御老 苗栗榮服處感謝協和醫院醫療照顧榮民眷

為深化退除役官兵的醫療照護品質，並引進智慧科技提升服務效能，苗栗縣榮民服務處處長陳立中昨二日率同服務團隊與苗栗協和醫院劉俊輝院長、吳鯤副院長及劉芳珍社工師深度交流「智慧科技跨域合作」。

苗栗榮服處與協和醫院針對「安心御老平台」的推動進行討論。陳立中處長表示，隨著社會高齡化，榮民長輩的照護需求益發複雜，透過智慧科技的跨域合作，能讓榮服處與醫療機構間的資訊串聯更為即時，劉俊輝院長與吳鯤副院長對此計畫表示高度認同。本處具風險榮眷劉阿姨平時在協和醫院看診，榮服處邀請劉芳珍社工師加入劉阿姨的照護團隊，透過行動裝置優化照護流程，期盼藉由科技輔助，達到「一點生變、全面應援」的目標，為榮民眷打造更完善的服務網絡。

劉俊輝院長表示：協和醫院今年衛服部評鑑表現優良，在苗栗縣成績名列前茅。該院環境規劃對公共安全極為重視，每個房間皆設有完善的防火措施，且每個房間均為獨立的「防火點」，具備極高規格的消防安全性。符合「安心御老」的核心精神，讓居住在此的長輩能感到安心踏實。

隨後，苗栗榮服處一行人在劉芳珍社工師引導下，來到「協和醫院附設護理之家」慰問榮民眷。處長逐一關心榮民長輩的身體狀況，並親手送上象徵活力與健康的精緻雞精禮盒。現場氛圍溫馨感人，長輩們對榮服處團隊與醫院長官的到訪深感欣慰。處長叮囑長輩們在冷氣團來襲期間注意保暖，並表示：「榮民長輩早年保家衛國，晚年的生活環境與醫療安全是我們的首要任務。感謝協和醫院提供專業且安全的安養空間，讓長輩能在此獲得妥善的照顧。」感謝協和醫院提供具備安全標準的醫療資源，互為合作夥伴關係，達成退輔會「榮民在哪裡，服務到哪裡；榮眷在哪裡，關懷到哪裡」的目標。苗栗榮服處處長陳立中(後排右二) 苗栗協和醫院社工師劉芳珍(前排右二)與榮民眷合影。