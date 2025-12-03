跨域整合再進化 屏東縣水利處志工協助排水巡查並強化綠鬣蜥通報





屏東縣政府水利處持續推動「水利志願服務」已邁入第6年，除了藉由社區在地志工協助自主防災社區推動及鄰近排水系統巡查外，今年更因應綠鬣蜥在南部快速擴散的趨勢，特別將外來種生態習性與通報流程納入教育訓練內容，使巡查工作與監測通報同步並進，建構更全面的水環境守護網絡。

近年綠鬣蜥族群於部分鄉鎮快速繁衍，其喜好棲息於河岸、農地灌叢及排水邊坡一帶，因挖洞習性造成護岸或邊坡穩定度下降，對排水設施安全形成潛在風險。為此，水利處積極輔導水利志工參與「綠鬣蜥移除教育訓練」課程，由專家講解其行為特徵、常見活動地點以及拍照紀錄與通報流程，讓志工在日常巡查時能更快速辨識並回報。

縣府水利處表示，水利志工主要任務為「安全觀察與通報」，並不直接執行捕捉作業，以確保民眾與志工安全；通報資料將提供給農業及動保單位作為防治熱點判斷與後續處置依據。目前已有志工於九如、萬丹等地回報綠鬣蜥出沒紀錄，有助各單位掌握族群分布情形並加強周邊設施巡查。

面對極端氣候與外來種問題交織的挑戰，透過整合社區力量與專業單位資源，可大幅提升排水系統的韌性。縣府感謝水利志工長期投入巡查、通報與宣導任務，未來將持續深化訓練內容，讓屏東的水環境在公私協力下更加安全穩定。

