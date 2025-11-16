跨域結合考古、生態、運動！十三行博物館國家地理雜誌千人路跑
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】2025國家地理雜誌野生動物路跑16日於新北市十三行博物館熱烈開跑，吸引逾五千名跑者響應。活動以臺灣淺山守護者「大冠鷲」為主題，結合考古遺址與生態保育，跑者們沿八里左岸奔馳，用腳步支持野生動物棲地保護，現場更透過互動攤位將環保理念化為生活實踐。跑者們在壯麗的山海景色中，用雙腳響應「奔向自然，與猛禽同行」的號召，成功體現了「文化、運動、永續」的跨界價值，將一場路跑賽事提升為深具內涵的公民行動。
「2025國家地理雜誌野生動物路跑@八里十三行」由《國家地理》雜誌總編輯李永適、新北市立十三行博物館館長羅珮瑄及百靈佳殷格翰總經理邱建誌等貴賓共同鳴槍，為這場結合運動與保育的年度盛事揭開序幕。十三行博物館作為北臺灣重要的考古據點與環境教育重鎮，此次以兼具歷史文化與自然生態意義的獨特場域，為活動注入了深厚的底蘊與啟發性。本次賽事規劃別具巧思，分為10公里挑戰組與5公里體驗組（含親子組），跑者從博物館陽光廣場出發，路線行經新北考古公園、挖子尾自然保留區及八里左岸，讓參與者在奔跑中，不僅能飽覽八里獨特的河海、濕地與綠蔭景觀，更能身歷其境地感受「天空守護者」大冠鷲所棲息的淺山生態環境。不僅如此，活動現場更集結了台灣猛禽研究會、台灣黑熊保育協會等多個保育團體設立攤位，將路跑賽事成功提升為一場融合運動、生態教育與親子同樂的嘉年華，使保育觀念在歡樂的氛圍中自然地融入民眾生活。
十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行遺址見證了千百年來人類與這片土地的互動關係，我們很高興能與《國家地理》雜誌合作，將考古場域轉化為生命教育的現場。這次路跑不僅是為大冠鷲而跑，更是為我們與環境的永續共生而跑。希望透過這樣的跨界合作，讓民眾了解，守護文化資產與保育自然生態同樣重要，都是我們留給下一代最珍貴的禮物。《國家地理》雜誌總編輯李永適則提到，「Run for Wildlife」的核心精神是將保育議題轉化為貼近生活的行動，感謝所有跑者與我們一同凝聚守護力量，也特別感謝十三行博物館提供如此富有歷史與自然意義的場地，讓這場為猛禽而跑的活動更具深度。更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。
