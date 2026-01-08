跨域聯防 刑事局與遠東銀行簽署防詐合作備忘錄

cnews204260108a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

近年來，詐欺犯罪快速演變，已呈現高度組織化、科技化與跨域化的發展趨勢。刑事警察局表示，詐騙手法不再侷限於單一管道，而是結合數位科技、網路平臺與各類金融工具，迅速移轉資金、隱匿金流，對社會秩序與民眾財產安全，造成重大衝擊。詐欺不僅是統計數字，更是實際發生在民眾生活中的傷害，防詐工作已無法停留在零散或個別措施，必須從制度面與結構面全面升級，建立足以因應新型態犯罪的整體防線。

刑事局表示，為強化前端即時攔阻能量，今（8）日與遠東銀行舉行防詐合作備忘錄（MOU）簽署儀式，由副局長陳世煌與遠東銀行總經理林建忠，邀集了虛擬資產服務提供者（VASP）公會理事長鄭光泰及相關業者等代表出席，透過「聯合防詐」的跨域合作與制度化聯防機制，整合警銀專業能量，強化可疑交易即時通報與攔阻，提升詐騙金流追查效率。

刑事局副局長陳世煌表示，去年間遠東銀行率先與刑事局，介接「潛在被害人」相關資料，結合既有臨櫃關懷與攔阻機制，成功攔阻詐騙金額近新台幣1.1億元。在配合政府打詐政策下，協助返還被害款項5234萬元，顯示相關防詐措施，已具體發揮實質成效。也認為正是金融機構，站在防詐最前端，才能為整體防制體系爭取關鍵時間。

警銀合作還邀集了虛擬資產服務提供者（VASP）公會與相關業者共同參與，象徵防詐聯防機制，正式由傳統金融體系，延伸至新興金流領域，打造全台首創的跨域防詐網絡，展現政府攜手金融機構及新興產業業者，共同防制詐騙的堅定決心。

副局長陳世煌強調，防制詐騙是一項長期且艱鉅的工作，未來將持續與金融機構及相關產業深化合作，透過制度化聯防機制，不斷精進防制作為，期望能把防詐網絡織得更密、更穩，真正守住民眾的財產安全，回應社會大眾對政府防詐工作的信任。

