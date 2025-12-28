「跨域藝術」之筆墨遇見歌聲 張炳煌揮毫、簡文秀獻唱驚豔全場

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】臺灣家喻戶曉的書法名家張炳煌，自即日起至明(115)年1月15日在新竹縣政府文化局美術館舉辦「承古開新、筆墨共融-書法暨e筆作品展」，在開幕式中，家張炳煌教授親自揮毫演示，並展出e筆系統，呈現傳統書藝與現代數位科技的深度對話，與張炳煌擁有多年深厚友誼的聲樂家簡文秀，特別專程前往新竹縣美術館，在活動中高歌〈望春風〉、〈又見炊煙〉等曲，結合張炳煌的書法揮毫，為難得一見的跨域藝術聯動！

新竹縣文化局美術館即日起舉辦「張炳煌書法暨e筆作品展」，聲樂家簡文秀在活動中高歌，為難得一見的跨域藝術聯動！（圖／記者金祐妤攝）

新竹縣長楊文科致詞表示，張老師民國七十年時在電視上發布「每日一字」書法教學，展現傳承古今、筆墨共融精神，現今更是將傳統書法與現代科技結合，激盪出火花，令人驚艷，藉由這次看到竹縣書法推動成果，竹縣也將書法列為國小課綱範圍，持續為將傳統文化發揚，歡迎鄉親朋友，前往欣賞張教授的書法展。

楊文科強調，張教授以跨時代視野，透過AI與數位工具賦予古老筆墨新的生命力，這與新竹縣推動藝術普及化、智慧化的政策方向不謀而合，更為在地青年學子開拓藝術創作的想像空間。

張炳煌教授現場揮毫，還與聲樂家簡文秀的合作，展現藝術跨域創新的能量！簡文秀特別演唱鄧雨賢的作品「望春風」，希望獻給新竹縣，現場也贈送來賓億光電子軍用材質高效能LED手電筒，希望為社會帶來更多關懷與溫暖，邀請社會大眾前往感受張炳煌教授如何透過e筆結合AI動畫，賦予漢字全新的魅力！

張炳煌也在現場分享，書法傳承必須兼具本土文化與時代精神。他在長年臨池創作之餘，積極推動「e筆 AB 雙軌轉型研發計畫」，開發出具演算能力的「書作玉成」、「空靈揮毫」及「美跡系統」。他表示，透過數位轉型，書法不再受限於紙筆，更能邁向國際與青年世代接軌。

此展現場展出張炳煌教授多件跨越時空的傳統書法珍品，展現深厚筆力，還有AI 科技體驗，民眾可於現場親自操作「e筆系統」，感受數位筆觸如何精準捕捉書法神韻。並透過多媒體展陳，呈現書法與演算科技結合的當代風貌。