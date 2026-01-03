跨域融合創新趨勢 優遊台中學「傑出科普講座」新社高中登場

優遊臺中學傑出科普講座參與師生全體大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為積極推動科普教育，國立彰化師範大學、國立自然科學博物館攜手台中市教育局優遊台中學，共同策劃辦理「傑出科普講座」，第三場次今（3）日在新社高中登場，邀請工業技術研究院生醫與醫材研究所長莊曜宇博士，以「AI大數據開啟生醫新時代：從生活健康科技到未來醫療」為題，深入剖析人工智慧如何翻轉醫療現況，引領師生探索生物科技與資訊及通訊科技（BIO＋ICT）跨域融合的創新趨勢。

莊所長深入淺出地解說人工智慧在基因分析、醫學影像判讀、健康監測、智慧穿戴與遠距醫療等領域的實際應用，並透過豐富案例，引導學生理解大數據如何輔助疾病預測、推動個人化醫療與精準健康發展；活動由國立彰化師範大學李奇英教授擔任引言人，透過對談與互動，啟發學生思考科技發展背後的社會意義，現場氣氛熱絡。

新社高中林怡君校長致贈莊曜宇所長感謝狀。（圖/記者廖妙茜翻攝）

教育局長蔣偉民表示，科普教育是培育未來人才的基石，透過優遊台中學「傑出科普講座」邀請頂尖研究機構與學者走入校園，不僅能讓學生接觸最前沿的科學知識，更能培養跨域思維與問題解決能力。

蔣局長說，台次講座特別選在位於山城的新社高中舉辦，具有指標性意義。透過「優遊台中學」的資源挹注，打破地理疆界，將國家級的學術視野帶入偏鄉，提供學子更豐富、更具國際觀的教學資源，落實教育平權。

莊曜宇所長專注分享。（圖/記者廖妙茜翻攝）

教育局進一步說明，「優遊台中學」自105學年度推動以來，整合高中職學校、大專院校、社教館院與民間單位資源，開設課程提供中部地區國三至高三學生跨校選修，每學年參與人次突破5,000人，深獲中部地區學生與家長肯定，已成為全國規模最大的假日跨校選修平台。

教育局補充，「傑出科普講座」原由國立彰化師範大學與國立自然科學博物館聯合舉辦，自114學年度起，與台中市教育局「優遊台中學」共同合作，由彰師大與科博館邀請學界重量級講師，教育局規劃台中市10所高中與2所彰化縣高中分場承辦，並透過12場傑出科普講座，將優質科學教育資源帶進校園。