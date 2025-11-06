跨域見習Python應用 長榮大學師生參訪智崴科技i-Ride飛行劇院





智能科技已成為目前最夯的產業，Python與AI技術如何應用於真實場域，也是學生們最關心的議題。長榮大學管理學院推出智慧創新關鍵人才躍升計畫，33位非資工、資管背景學生在師長帶領下，前往高雄亞洲新灣區及智崴科技i-Ride飛行劇院參訪。孫惠民校長表示，學生們透過沉浸式體驗，實際感受程式設計如何驅動座艙動態與影像控制，將科技轉化為具象的感動，收穫滿滿。

智崴科技公司具有多元化與豐富數位內容創作經驗，主要業務有軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置。該公司利用核心技術結合3D體感模擬技術，創造出各種新媒體體感遊樂設施。孫惠民校長表示，智慧創新關鍵人才躍升計畫參訪，以智慧創新跨域程式為主題，師生們參觀亞灣新創園區，也至智崴科技公司的i-Ride飛行劇院體驗。

參訪過程中，園區代表介紹高雄亞洲新灣區的創新生態圈與產業聚落，並帶領學生參觀進駐的新創團隊。學生觀察到Python在智慧交通、能源管理、影像辨識與資料分析等的實際應用，了解程式語言如何成為連結技術與商業創新的關鍵。園區導覽人員也分享跨域人才在數位轉型中的角色。學生透過互動，體認到學習程式不僅是技術訓練，更是培養邏輯思考與解決問題的能力。

智崴科技公司參訪，首先介紹多媒體運算與感測控制技術的整合應用，並共同體驗全球專利的i-Ride飛行劇院《飛越臺灣》。i-Ride飛行劇院以懸空式電子驅動動作平台，展演進行時乘客座椅非常接近球幕，順暢的動作平台系統同步作動，隨著影片情節呈現不同的激烈程度，讓沉浸式飛行體驗更顯擬真。接著進行走動式導覽，介紹從研發、設計到製造的完整流程，讓學生了解娛樂科技背後的工程邏輯與產業分工，也看見程式與資料處理在互動模擬中的實際應用。

管理學院表示，參訪不僅強化學生們的跨域學習動機，也對未來就業方向有更明確的想像。人才躍升計畫將持續推動商業智慧雲創新微學程，結合Python、AWS雲端服務與資料分析等課程，學生們只需修習8學分即可完成微學程，再透過課程與企業參訪，培養兼具創新思維與數位應用能力的未來人才。

