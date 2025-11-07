跨域造浪人生：厭世姬新北開講 分享創作轉折

厭世姬以插畫作品《厭世動物園》描繪現代人情緒日常深受年輕人喜愛。（圖：新北青年局提供）

▲厭世姬以插畫作品《厭世動物園》描繪現代人情緒日常深受年輕人喜愛。（圖：新北青年局提供）

曾以《人選之人—造浪者》掀起話題的金獎編劇「厭世姬」，將於十一月廿二日蒞臨新北青年局「新北有課ＵＫＯ」名人講座，分享其從插畫到影視編劇斜槓歷程。講座主題「我的意外人生：如何成為跨域創作的『造浪者』」，邀請青年探索創作能量的延伸與個人品牌打造。

厭世姬自二○一七年以《厭世動物園》插畫作品描繪現代人情緒日常，角色鮮明，深受年輕族群喜愛。近年更跨足影視，參與Netflix熱播劇《人選之人—造浪者》編劇工作，展現多元創作實力。講座將於十一月廿二日下午二時在新莊農會大會堂舉行，內容聚焦其創作歷程與職涯轉折，分享圖文與影視產業的挑戰與機會。

新北青年局長邱兆梅表示，「新北有課ＵＫＯ」持續邀請各領域創作者分享職涯經驗，協助青年掌握產業趨勢與職涯定位，鼓勵斜槓與跨域發展，提升職場競爭力。此外，十一至十二月推出職場軟實力、數位創作、行銷ＧＡ四認證課程，並開辦「二○二五年ＡＩ實戰職涯營」，為十八至二十五歲青年量身打造三個月密集培訓，免費報名至十一月十二日止。詳情請見新北市青年局官網及「新北有課ＵＫＯ」ＩＧ。