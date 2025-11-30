跨域長誼 亞太外交文物特展

台中市霧峰區立法院議政博物館昨日辦理「跨域長誼─亞太國會會員國外交文物特展」開幕，由立法院副院長江啟臣主持。

霧峰區立法院議政博物館三十日辦理「跨域長誼─亞太國會會員國外交文物特展」開幕活動，並同步啟用全新特展室，由立法院副院長江啟臣主持，台中市政府則由副市長鄭照新出席典禮。

政博物館前身是台灣省議會，由立法院將紀念園區轉型、建置成議政博物館，設立立法院、國民大會、國民參政會、台灣省議會及地方議會等七大展區，期在原有建物內保存議政史料、發揚民主精神。

鄭照新表示，一一三年底議政博物館開幕時，就已對館內的展陳及高科技互動裝置留下了深刻的印象，如同親身體驗了台灣民主發展史。此次的展覽更展出台灣與亞太地區各國之間友誼交流的證明，銘記國際友人溫暖的情誼，實在具有相當重要的外交意義。

展覽期間為即日起至明年五月三十─日，歡迎民眾在展覽期間前來走訪，除了感受歷史的重量外，也可以在趣味中更深入了解民主運動的精神，更可以順遊周邊如民主時刻館、霧峰菇類產學故事館及霧峰林家宮保第園區等文化景點，深入了解霧峰故事。