跨境代孕黑市詐財！「白菜寶寶協會」前理事長遭起訴續押

「白菜寶寶協會」謊稱可幫助跨境代孕，詐騙不孕夫妻錢財。示意圖。圖取自Pexels



標榜推動代理孕母合法化、曾引介不孕夫妻赴海外代孕的團體「白菜寶寶協會」吳姓女理事長等人，涉嫌以代孕媒合與代辦文件為名，向多名不孕夫妻收取數十萬至上百萬元費用，卻收錢不辦事、挪用款項另作他用，28日依違反《人工生殖法》及加重詐欺取財罪嫌，起訴吳女與丈夫林姓男子等4人。吳女移審後，法院裁定續押禁見3個月。

案件起於去年6月，多名被害人陸續向媒體與檢警投訴，指控在跨境代孕過程中遭遇款項去向不明、醫療與文件遲遲未辦妥，甚至人在國外卻被告知「尚未付款」而遭拒服務。士林地檢署去年9月發動搜索、約談吳素慧夫妻，並拘提曾協助處理事務的王姓女子及其丈夫陳男，聲押吳、林、王3人獲准；案件偵結後移審，法院裁定吳女續押，林男以8萬元、王女以5萬元交保。

廣告 廣告

檢方指出，吳女夫婦早在2019年間，就曾因仲介夫妻赴烏克蘭借卵、尋找代理孕母並抽佣，遭依《人工生殖法》判刑定讞。兩人未記取教訓，仍於2021年7月成立「白菜寶寶協會」（已於去年7月解散），並以吳女自身「成功代孕案例」作為宣傳，在社群平台刊登代孕資訊，每人收費500元舉辦說明會，再進一步媒介赴烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯、泰國等地進行代孕。

然而，檢方調查發現，代孕在上述部分國家並不符合法規，以泰國為例，當地法律早已禁止商業代孕及替非泰國公民代孕，但吳女仍向被害人宣稱可「合法代孕」，導致委託人誤信而赴泰辦理；後續更因涉及變造子女身分文件，遭我國移民署人員識破並通報，相關案件另行追查上游非法仲介。

檢警進一步查出，吳女與王女因資金周轉問題，夥同各自丈夫，向至少4名被害人謊稱可安排海外代理孕母與醫療機構，要求款項匯入協會或指定人頭帳戶。實際上，吳女收款後並未依約轉交境外醫療或代辦單位，而是將資金分流挪作他用，導致已飛抵當地的被害人，因「未收到費用」遭醫療機構拒絕服務，最後只好自行負擔費用返國。

當被害人要求退費時，吳女又以「即將有一筆強制執行款項可償還」等說法拖延。檢警比對帳戶資料後發現，相關款項僅3萬3000餘元，根本不足退費，認定是為取信被害人而編造的說詞。

士林地檢署綜合金流、通聯紀錄與證人供述，認定4人具有共同詐欺犯意，涉犯三人以上共同加重詐欺取財罪，吳素慧另涉《人工生殖法》之圖利居間介紹生殖細胞罪嫌，建請法院追徵沒收犯罪所得新台幣206萬元、1萬5260美元及12萬5000元人民幣。法院審酌吳女有逃亡、滅證與勾串之虞，裁定羈押，以確保後續審理。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭