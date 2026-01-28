跨境執法上癮了？美證實ICE將進駐米蘭冬奧維安 義政壇罵翻

美國國土安全部證實，美國移民暨海關執法局（ICE）人員將於下月進駐義大利，協助維護2026年米蘭—科爾蒂納（Milano Cortina）冬季奧運期間的美國代表團安全，引發義大利政壇強烈反彈。

ICE在美國明尼蘇達州執法手段引爆爭議。（圖／路透社）

《路透社》報導，根據美國國土安全部在社群平台X發布的聲明，ICE轄下的「國土安全調查局（HSI）」將在2月6日至22日冬奧期間，支援美國國務院外交安全局，任務重點在於「審查並降低跨國犯罪組織帶來的風險」，同時強調「所有安全行動仍由義大利當局主導」。

廣告 廣告

然而，這項部署正值ICE因執行美國總統川普（Donald Trump）移民政策而備受爭議之際，ICE與邊境巡邏隊本月稍早在明尼蘇達州的2起行動中，射殺2名美國公民，遭到強烈抨擊。

義大利多名政治人物對ICE人員進入國境表達不滿，執政聯盟成員、中間派政黨「我們中間派」（Noi Moderati）領袖盧皮（Maurizio Lupi）直言，「這在我看來簡直是愚蠢至極。」米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）態度更為強硬，他形容ICE是「會殺人的民兵」，「很清楚，他們不受米蘭歡迎，毫無疑問。」

延伸閱讀

立百病毒致死率近6成 防疫股全面噴發 這檔「題材對了」狂飆32％

台股再創新高！指數漲超過300點飆至32700點 台積電飆1800天價

美股標普創歷史新高！道瓊跌409點 台積電ADR漲1.69％