即時中心／林耿郁報導

美國移民及海關執法局ICE，在明尼阿波利斯連續槍殺2名美國公民，暴行引發海內外震驚；沒想到現在更傳出，美方將派ICE前往義大利冬季奧運會負責維安，消息一出引發義大利民間、反對派強烈反彈，米蘭市長痛批ICE，根本就是「殺人民兵（a militia that kills）」。

爭議延燒！BBC報導，美國國土安全部（DHS）證實，移民及海關執法局將派員參與2月在義大利米蘭、科爾蒂納舉行的冬季奧運會，負責維安工作。

廣告 廣告

此舉引發義大利政界與地方政府反彈，不少反對者直指，ICE本身就是最大的恐怖來源。

DHS表示，派遣人員將協助美方於賽事期間的安全作業，並強調冬奧相關安全運作「完全由義大利當局指揮」。.

義大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）也表示，ICE人員不會在義大利街頭執勤，僅在美方駐米蘭領事館設置作業室，並與義大利警方、憲兵等單位合作。

反對派的米蘭市長沙拉（Beppe Sala）接受義媒訪問時批評，「這是一支殺人民兵」，不應踏入米蘭一步；塔亞尼則試圖降溫，稱ICE「又不是納粹黨衛軍」。

義大利內政部起初對ICE將部署至冬奧會場並不知情，引發媒體質疑政府資訊落差。內政部後續改口表示，義方掌握奧運場館與公共空間安全主導權，外國代表團可「依慣例配置」安全人員，但不能在義國境內「跨國執法」。

連續槍殺2人、恐嚇記者別採訪！ICE暴行引發義大利社會反彈

事件之所以在義大利引發政治效應，與近期美國境內相關執法爭議有關。

本月ICE人員在明尼阿波利斯街頭連續擊斃兩名平民，引發全美抗議；且義大利公共電視Rai記者前往採訪時，竟遭ICE人員赤裸裸威脅，再拍就「打碎車窗」。ICE威脅義國記者影片在義大利播出後，引起輿論強烈反彈。

倫巴底大區長方塔納（Attilio Fontana）稱ICE來義主要目的，為保護美國副總統范斯（JD Vance）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）等官員。

反對黨議員芭芭拉·弗洛里迪亞批評，義國政府太過懦弱，只會對川普「卑躬屈膝」。

由於爭議延燒，義國內政部最新宣布，「ICE絕不會在義大利領土上執法」；米蘭市長沙拉重申，ICE根本就不應該踏入義大利一步，「他們不保證遵守我們保護安全與民主的方式」。

原文出處：快新聞／跨境執法？傳美ICE將參與冬季奧運維安 義大利官民炸鍋

更多民視新聞報導

民心漸失！ICE二度槍殺美公民「58%民眾不挺」 川普民調再下滑

美ICE擊斃護理師掀怒！ 川普派「邊境沙皇」坐鎮明州

美護理師遭移民署官員擊斃 目擊證人痛批「政府說謊」：沒見死者持槍

