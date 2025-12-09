跨境打詐！873台籍詐欺犯遭「遣返中國」受審 柬埔寨：一中原則

社會中心／程正邦報導

陸委會揭露：873名台籍詐欺犯滯留中國服刑。（圖／翻攝自柬中時報）

台灣詐騙黑數驚人！單月財損近百億

「詐騙之島」的稱號，正讓台灣付出極其沉重的社會與經濟代價。根據警政機關的統計數據，台灣民眾被詐騙的金額持續攀升，屢破新高。據悉，在今年（2025年）截止至11月為止，全台因詐騙案累積的財產損失已高達約826億元，平均每月詐騙案件數皆突破萬件。其中，更有單一月份的受騙金額一度衝破95億元大關，凸顯出當前詐騙犯罪的猖獗程度與驚人規模。

2025年全台詐騙案累積的財產損失已高達826億元，其中以投資詐騙為大宗。（示意圖）

據《刑事局165打詐儀表板》數據顯示，台灣的詐騙手法與樣態隨著網路和社群媒體的普及而日益多元，其中又以「假投資」最為駭人，不僅已連續多年高居詐欺財產損害金額榜首，更是造成數十億元財損的元兇。

許多台灣詐騙集團將犯罪基地遷往柬埔寨、泰國、緬甸等東南亞國家，利用當地寬鬆的法規與網路優勢進行跨國電信詐欺。當這些犯罪集團被當地國家警方破獲後，台籍嫌犯的後續司法管轄權往往成為兩岸關係中的敏感議題。

中國出動專機，接送逾百詐欺犯回中國受審，大部分是台灣人。（圖／翻攝自柬中時報）

東南亞跨境犯案 台籍嫌犯「打包」遣送中國受審

例如，在今年3月，柬埔寨金邊的一個詐騙園區成功被警方搗破，當時逮捕了186名涉案人員，其中高達179人為台籍人士。然而，這批嫌犯最終並未被遣返回台灣接受審判，而是與少數中國籍人士一同全數送往中國大陸受審。

據柬埔寨外交部當時的公開說法，此舉是基於該國堅定奉行「一個中國」政策，旨在配合中國大陸共同打擊跨國犯罪。這類事件突顯了在缺乏司法互助協議的情況下，部分第三國傾向將跨境詐騙案的台籍嫌犯依「屬地管轄」或「一個中國原則」，直接移交給中國大陸處理。

中國嚴刑峻法重判詐騙案，不受台籍犯嫌家屬希望透過司法救濟回台受審。（圖／翻攝自微博）

陸委會最新揭露：873名台籍詐欺犯滯留中國服刑

由於境外遣送的難題，導致大批台籍詐欺犯滯留中國大陸。根據大陸委員會（陸委會）公布的最新統計數據，截至今年（2025年）9月13日，共有873名台籍詐欺犯在中國大陸境內，狀態涵蓋了被拘留、被起訴、審判中或服刑中。

這些因跨境詐欺犯罪而被判刑的台灣人，長年服刑於中國大陸監獄，人數之多，使詐騙犯群體成為滯留中國服刑的台籍人士中數量最龐大的一群。台灣的刑事局國際科雖曾針對類似的遣送案表示，已透過外交部和駐外代表處「極力交涉」，爭取讓台灣人遣返回台受審，以維護國人司法權益，但礙於國際政治現實，成功的比例「並不樂觀」。

在中國服刑完的台籍詐騙犯悄悄透過小三通返台，讓同船旅客和相關單問相當緊張。（示意圖)

小三通淪「海上監獄」 中國悄送回10詐騙犯

本月3日10名柬埔寨被捕的台籍通緝犯在中國大陸服刑完畢，遭公安押解搭兩艘小三通船班返台。因人數眾多，當載有這批特殊旅客的船隻一抵達金門水頭碼頭後，移民署與港警中隊嚴陣以待，對這10名被遣返的台籍人士進行逐一查核身分。

相關人士坦言，這類涉及兩岸司法管轄權轉移的個案，不僅文書作業極為繁瑣，更因兩岸之間未事先溝通，造成台灣內部各跨單位間的橫向聯繫不到位，使得現場承辦單位人員壓力倍增。

