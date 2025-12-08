跨境旅遊陷阱！移民署示警「申領1證件」恐丟台灣身分

移民署呼籲，前往中國大陸旅遊，不要貪圖便利領用中國邊境旅遊護照等證件。示意圖／陳儷文攝

部分民眾前往中國大陸旅行時，若是要跨境旅遊，可能會聽信當地旅行社話術，申請一次性的「邊境旅遊護照」，但這個動作可能會因此遭到廢止戶籍，甚至進而喪失台灣身分的相關權益。

移民署表示，過去曾發生國人前往中國大陸旅遊時，向中國旅行社報名俄羅斯旅遊團，卻因誤信旅行社宣稱的「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等話術，導致國人申領了一次性中國邊境旅遊護照。移民署提醒，依相關法令規定，申領中國護照將遭戶政事務所廢止戶籍，進而喪失臺灣身分相關權益。

廣告 廣告

移民署強調，依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，臺灣地區人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，違反者喪失臺灣地區人民身分。

另外，依照廢止臺灣地區人民身分及戶籍作業要點第4點規定，移民署知悉臺灣地區人民在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，應即通報當事人戶籍地戶政事務所逕為廢止其臺灣戶籍。

移民署說明，若是接獲其他機關或民眾檢舉國人在中國大陸設有戶籍或領用中國護照、身分證或定居證，經依行政程序法查證並通知當事人說明後，隨即依規定通報戶政事務所依權責辦理。

移民署呼籲，國人於中國大陸旅遊期間，切勿為至中國鄰國短期旅遊，貪圖便利而領用中國邊境旅遊護照等證件。



回到原文

更多鏡報報導

爸媽都黃種人竟生出「金髮藍眼」混血娃！1原因成關鍵 網全羨煞：前世修了多大的福

帶孩子玩耍撞見活春宮！72歲翁與67歲婦「脫褲互摸騎上去」…家長嚇爆報警

太狠心！悲情兄弟「不睡覺、疑偷錢」 阿公老爸輪流抄拍痧板開扁