跨境毒梟「燈」台 2億雙獅地球牌海洛因藏燈座

高檢署執行全台大掃毒專案，逮捕2000人，其中超過100人遭羈押。本次更查獲國內第一座依託咪脂工廠、破獲國內首座罌粟花花園，並與越南、寮國合作，查扣市值2億元的雙獅地球牌海洛因磚。

員警拿著工具鑿開燈飾底座，果然在裡面找到毒品界的愛馬仕、港片中最常見的雙獅地球牌海洛因磚。毒梟把海洛因藏在樹脂燈飾底座，分別從寮國、越南走私進來，還不停更換收件人，將包裹分散到各地超商取件，試圖混淆警方，但仍被掌握。

這次總共查獲52塊海洛因磚，市值高達2億元，為避免消息走漏，寮國、越南與台灣3國警方還得配合偵辦節奏。另外，警方也破獲國內首座依託咪脂工廠。

員警衝進鐵皮屋，多名嫌犯當場遭壓制，5名嫌犯被帶回，調查發現，他們從中國進口毒品原料黑水，混在機油瓶裡偷渡進來，再調製成毒品。原料、半成品以及2萬7000顆電子煙彈全被查扣，市價達5000萬元。

除此之外，在台中大雅一間科技公司頂樓，警方更發現毒品花園，這是國內首度查獲的罌粟花栽種點，員警甚至還找來植物專家鑑定。嫌犯辯稱是要泡藥酒，但罌粟花可提煉鴉片、嗎啡、甚至海洛因，全數被扣回。

北中南同步掃毒，檢警調共逮捕2000人，已有100多人被羈押，全案持續追查背後毒梟網絡。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

