跨境犯罪帝國的最終審判 中國「緬北明家詐團」11罪犯已被執行死刑

盤踞緬北果敢多年、惡名昭彰的「明家犯罪集團」正式宣告覆滅。（翻攝自新浪財經）

隨著中國最高人民法院執行死刑的命令下達，盤踞緬北果敢多年、惡名昭彰的「明家犯罪集團」正式宣告覆滅。浙江省溫州市中級人民法院近日依法對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名主犯執行死刑。這場針對跨境電信詐騙與嚴重暴力犯罪的法律行動，在執行死刑前已由法院安排罪犯近親屬進行會見，象徵著這起震驚中外的重大刑事案件告一段落。

綜合外媒報導，這起案件的司法進程極為迅速且嚴謹。2025年9月底，溫州中院一審判處明國平、明珍珍等11人死刑；儘管被告不服提出上訴，但在同年11月25日遭浙江省高級人民法院裁定駁回，維持原判。在短短2個月內，最高人民法院便完成核准程序，認定該集團罪行極其嚴重，必須予以嚴懲。

根據法院調查，明家犯罪集團自2015年起，以明國平、明珍珍等家族核心成員為首，在緬甸果敢老街、石園子、清水河等地建立多個犯罪園區。他們不僅招攬多名「金主」入駐，更提供武裝庇護，大肆進行電信網路詐騙與非法賭場經營，涉案資金高達百億元人民幣以上。

更令人髮指的是，明家集團為控制涉詐人員，竟夥同其他犯罪組織實施故意殺人、傷害與非法拘禁，直接導致14名中國公民死亡，並造成多人受傷。

中國最高人民法院在覆核中強調，明國平等人涉及的罪名高達十餘項，其行為性質特別惡劣，後果極其嚴重。該集團將原本貧困的邊境區域轉化為罪惡橫行的詐騙樞紐，其暴利建立在受害者的血淚與生命之上。隨著明家犯罪集團的終局，外界也正密切觀察其他跨境犯罪家族是否將面臨同樣的法律制裁。

