跨境網購注意！杜絕冒名報關 明年3/1起全面實施「預委任」

財政部宣布明年3月1日全面實施「預先確認委任」制。李政龍攝



財政部關務署今（17）日宣布，為了全面杜絕民眾遭冒名報關問題，將於明年3月1日起，所有採簡易申報進口的快遞貨物，全面採行「預先確認委任」。也就是民眾網購境外貨物後，要先利用「EZ WAY易利委」實名認證APP確認報關業者推播的報關資訊，與實際購買的貨物相符合，才能完成委任報關，否則貨物將無法報關。

財政部今天預告修正《海運快遞貨物通關辦法》、《空運快遞貨物通關辦法》及《報關業設置管理辦法》相關規定。關務署副署長趙台安表示，過去曾發生民眾於快遞貨物通關後，才得知個資遭盜用報關進口違法管制物品，或幽靈詐騙包裹，導致無辜民眾受牽連。

為杜絕跨境網購可能衍生的冒名報關案件，關務署自2021年起分階段推動「預先委任」，快遞貨物進口人須先確認委任報關關係，海關通關系統才會受理其進口貨物之申報。

趙台安表示，2021年推動預委任措施以來，預委任占比已逐年成長，截至今年11月30日已逾8成；考量給予快遞業者系統調整作業流程後，明年3月1日上路是合適時機。

關務署表示，民眾上網購買境外商品後，應密切注意實名認證APP推播訊息，確實核對貨物資訊，即時回復確認委任，以利貨物順暢通關。為免冒名註冊EZ WAY，民眾切勿將自身實名認證APP註冊資料、證件或手機門號等個人資料出借不明人士使用，以免後續承擔違法進口責任。

官員說明，民眾被冒名註冊、冒名報關，多發生在證件遺失，或網站上個資被駭，也有遭詐騙集團誘騙，不慎交出個資，例如有人看到小廣告可以健保卡借錢而交出個資，直到貨品進口報關後才發現被冒用。

此後，自2021年起推動「預先確認委任」後，冒名報名件數已逐年減少，2023年還有1,723件，去年已降至474件，今年1-10月只剩39件。趙台安表示，代表預委任制度已有效阻絕冒名報關。

至於冒名註冊EZ WAY，造成民眾從頭到尾都沒機會收到通知訊息，還被冒名報關；對此，關務署已在今年10月28日起推動實體健保卡插卡認證，目前已約有7,825人完成。

簡易報關前5大進口來源依序是中國大陸、香港、韓國、日本、美國。趙台安表示，因地緣關係，中國大陸是第一大快遞進口來源國，占比約9成，以致幽靈包裹、冒名報關也多發生在中國進口來源報關貨物。

