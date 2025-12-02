跨境網購注意6大要點 1年買超過6次要課稅

「雙11」熱鬧結束，「雙12」緊接上檔，喜愛到海外網站血拚的民眾，可要注意「跨境網購」的6大注意事項，包含「2,000元以上商品須課稅」、「關稅總額計算方式」、「使用實名認證APP」、「免稅次數」、「特定商品限制」與「購買電器為檢驗商品」等，才能省下稅金，又可避免觸法，讓貨品安穩寄到家。

一、海外網購金額限制

根據相關規定，網購海外商品的完稅金額單筆在2,000元新台幣以下，免徵關稅、貨物稅與營業稅，但是菸酒、實施關稅配額的農產品例外。簡單來說，只要金額換算新台幣在2,000元內，且非其他管制類別品項，就不用擔心被額外加稅。

廣告 廣告

二、2,000元以上商品須課稅

關稅計算方式是先算進口稅(商品總價值X進口稅率)，再算營業稅(商品總價值+進口稅額)X 5%，兩者相加後就是關稅總額。以購買1件價值4,000元的商品為例，進口稅率為10%，進口稅額400元，營業稅額為220元；關稅總額合計為620元，所以消費者總共要支付4,620元。

三、使用實名認證APP

政府在2020年5月起開始實施「包裹實名認證制度」，所有的通關包裹都要取得進口人的實名委任。因此，從海外網購商品都要下載「EZ WAY易利委APP」並完成註冊。在商品入關時系統會主動通知消費者上線確認，否則貨品會卡在海關無法清關，自然就無法送到購買人手上。

四、注意免稅次數

政府為方便民眾海外網購，給予每人每年6次「免稅次數」，然而並非超過稅額的商品才列入免稅次數，而是單筆訂單金額即使在2,000元以內也算1次，一旦超過6次就要開始繳納稅款。

五、特定商品有限制

海外網購法規與國內不同，購入特定商品都要填寫「申辦進口同意書」，且數量也有限制。像是膠囊、錠狀類保健食品每種限12瓶以下，且總量不超過36瓶。非處方藥在一個包裹內不能超出12瓶，總量也不能高於1,200顆，且6個月內不得重複申請，食品類商品單筆總重不能超過6公斤。植物、種子類基本上都禁止，少數允許進口的則要附上檢疫證明。

六、購買電器確認是否屬應施檢驗商品

沒有WiFi與藍牙功能的電器，可以直接購入，像是一般吹風機、電烤爐、食物調理機……等；若是有WiFi或藍牙功能的電器，如SWITCH遊戲主機、智慧型手機、藍牙音響……等，數量在2台以下同樣可免辦進口許可證，只要備妥產品型錄規格資料與自用切結書就能報關，但每人每年輸入的總量不能超過10台。

原文出處

延伸閱讀