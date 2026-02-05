跨境聯防 雙北市2/5進行捷運危安攻擊模擬演練

雙北市2月5日跨縣市車站進行危安攻擊模擬演練登場

為強化臺北捷運公司應對突發危安事件的緊急應變能力，臺北市與新北市政府在今天（5日）下午1時30分到2時30分，於北捷中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間進行危安攻擊模擬演練。本次演練以「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」為狀況想定，藉此檢測各單位在面對高壓力危安事件時的橫向聯繫與實質應變作為。

臺北市消防局表示，演習期間也同步進行「災防告警細胞廣播訊息（CBS）」發送測試，屆時中和新蘆線三重國小站、大橋頭站周邊及站內候車民眾的手機將收到告警訊息。提醒民眾，這是模擬警訊，請民眾保持冷靜切勿驚慌。此外，演習期間部分區域將實施人員疏散及管制措施，也提醒旅客配合工作人員引導。