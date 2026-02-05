跨境聯防 雙北跨縣市車站危安攻擊模擬演練登場

雙北5日於北捷中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間進行危安攻擊模擬演練。(圖／翻攝畫面)

為強化台北捷運公司應對突發危安事件的緊急應變能力，台北市與新北市政府5日下午，於北捷中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間進行危安攻擊模擬演練。本次演練以「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」為狀況想定，藉此檢測各單位在面對高壓力危安事件時的橫向聯繫與實質應變作為。

去年12月19日隨機攻擊事件發生後，市長蔣萬安針對重大危安威脅，隨即指示相關單位執行三階段演練：第一階段以捷運市政府站跨年人潮為背景，驗證單一場站各機關之應變；第二階段鎖定臺北車站，著重於共構車站聯防中心與中央地方之合作機制；第三階段則因應大臺北生活圈需求，以跨雙北市重大危安事件為情境，驗證雙北聯防合作機制。第三階段演習設定歹徒利用捷運路網，於新北市及臺北市車站進行無差別攻擊，採實地、實景方式真實演示各單位處置能力。驗證項目除橫向通報、大量傷病患處置、「災防告警細胞廣播訊息（CBS）」發送、緊急交通疏運及轉運民眾、慰問機制與刑事偵辦外，更將捷運大腦「行控中心」納入核心，確保面對重大災害時的調度及應變能力。

演習期間也同步進行「災防告警細胞廣播訊息（CBS）」發送測試，屆時中和新蘆線三重國小站、大橋頭站周邊及站內候車民眾之手機將收到告警訊息。此為模擬警訊，請民眾保持冷靜切勿驚慌。此外，演習期間部分區域將實施人員疏散及管制措施，也提醒旅客配合工作人員引導。

台北市政府強調，唯有透過高強度且趨向真實的演練，方能優化捷運車站聯防機制，確保災害發生時將傷害降至最低，守護每一位旅客的生命安全。

