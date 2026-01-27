跨境詐騙新手法 林國春協助香港民眾追討移民投資款項

248260127a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員林國春日前接獲1名香港受害者跨海求助。據受害者表示，近來香港出現有業者大量投放「投資移民台灣」廣告，內容指出負責人長年往返台港、精通相關法規，辦理流程專業，且條件極具吸引力，致被害人身陷話術陷阱，依要求支付了相關費用，期待能來台發展。

被害人交付款項後，業者卻未實際協助任何移民程序，且聯絡窗口隨即失聯。林國春指出，這類案件極可能是結合投資與移民包裝的詐騙手法，且呈現跨境化與專業化趨勢，利用完整資訊包裝讓民眾難以辨識，已非單一地區的治安問題。

林國春獲報後，已第一時間協助當事人，並請警察局與調查局同步介入，透過跨機關合作釐清案情並追查不法業者，全力維護被害人權益。他同時建請相關單位針對類似手法加強宣導與查緝，以降低更多民眾受害的風險。

年節將近，林國春提醒大眾，涉及投資或移民等高金額重大決策時，務必多管道查證並冷靜評估，切勿因廣告亮眼或他人推薦就急於付款。唯有提高警覺守住財產安全，才能安心過好年。

