跨境詐騙猖獗！台灣一年損失破826億 大量台籍嫌犯被送往中國審理

【記者 丁倩／台北 報導】台灣近年深受詐騙犯罪所苦，今年更被民間戲稱為「詐騙王國」。根據刑事局165打詐資料顯示，截至11月底，全台詐騙損失金額高達 826億元，創下歷年新高。單單 1 月份受害金額即高達 95億4562萬元，為今年最高峰，凸顯詐騙手法不斷翻新、猖獗程度難以忽視。

跨境詐團東南亞猖獗 大批台籍嫌犯被捕後送中

隨著詐騙產業鏈跨國化，許多台灣籍嫌犯前往柬埔寨、緬甸等地從事電信詐騙。柬埔寨警方今年 3 月突襲金邊一處大型詐騙園區，一舉查獲 186 名涉案人士，其中 179 名是台灣人。全案嫌犯最終全數依柬方與中國的合作機制，被押往中國接受偵辦與審判。

外界關注為何台籍嫌犯未被遣返台灣。對此，柬埔寨外交部強調基於「一個中國」政策，並在打擊跨國犯罪的合作基礎上，直接將嫌犯移交中國處理。我國外交部與駐外單位雖多次交涉，但結果未如預期。

873 名台籍詐騙犯仍在中國服刑

陸委會最新統計指出，截至今年 9 月，共 873 名台灣籍詐欺犯仍在中國境內，包括拘留、起訴、審判及服刑等不同階段。由於跨國合作與司法管轄因素，返台受審的可能性極低。

罪犯聞風色變 民眾拍手叫好 反觀台灣司法…

大批詐騙嫌犯被遣送至中國審理，引發台灣社會一片叫好聲。對許多受害家庭而言，這些人能面臨更嚴厲的法律制裁，確實令人 大快人心。甚至連詐騙集團內部都傳出「最怕被送去中國」的恐慌，可見震懾力之強。

然而，反觀台灣本身的司法制度多年來喊著「打詐」，卻成效有限，犯罪率不減反升，詐騙金額更年年攀升。輕判、易交保、易假釋，使得詐騙犯毫無畏懼，甚至把台灣當成「詐騙友善環境」。

該事件再次提醒國人：打詐不能只靠口號，司法制度若不改革，罪犯永遠無所畏懼，受害者卻越來越多！（照片翻攝網路）