跨境買家具就怕小確幸成大災難！ 木兮打造一條龍落地服務

木兮科技執行長宋建澎。

在跨境電商的世界裡，買到便宜好用的東西是「小確幸」，但若是要買大件家具，恐怕會是一場豪賭後的大災難，組裝與退貨是長久以來難以解決的痛點，不過有業者看上這日漸成長的需求，要打造一站式服務，主打落地履約商機。

「台灣現在本地生產家具本來就少，通路賣的也多是中國生產、台灣貼牌，」資深電商業者私下透露，「同樣的東西在跨境買，加上運費、組裝費，還是只要本地價的三分之一，剩下的錢拿來多買一盞燈或茶几不好嗎？」

2019年成立的木兮科技，執行長宋建澎從海外集運做起，專攻大型家具，後來發現越來越多台灣人買海外的家具，碰到搬運、安裝、退貨難等問題，還有人想實際體驗，因此不斷拓展業務版圖，開了實體店、養自己的工班，去年還代理了海外品牌索菲亞家居。

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宋建澎表示，近期因各種社交、影音平台宣傳，台灣消費者看到更多樣化的家具裝潢設計，加上跨境電商平台的資訊透明化，不少消費者想直接去中國大陸的源頭工廠採購或訂製，不想被中間商再賺一筆，特別是30到40歲的女性「首購族」，願意花時間到網路上比價、規劃，追求客製化與設計感，甚至想買智能沙發等高單價的商品。

「但問題是下單後，這些裝著家具的巨大木箱堆滿社區管理室時，就無法處理。」宋建澎提到，多數人最害怕的是，需要售後時求助無門，像是買電動沙發，萬一寄錯或運輸時毀損，「進來跟退回去的運費大概差了10 倍。」

這些問題也是淘寶平台長期以來覺得難以處理的問題，所以過去主打小型包裹，但越來越多想買大型家具的需求，因此今年跟木兮科技合作，在電商平台選購家具後，可連結木兮提供的到府組裝服務。

宋建澎表示，家具還沒跨海運輸前、就能先在中國大陸的倉庫開箱驗貨，運送來台後的拆箱、搬運、現場安裝到完工驗收，甚至拆下來的木架也幫你運走，是一站式服務，就算真的壞了，也提供在地維修或幫忙追蹤零件。

宋建澎表示，與淘寶合作五年來經手上萬件家具產品在台灣落地，可以看出台灣人最喜歡跨境購買的，包括實木風、智能家具，以及極致空間利用的多功能變型家具，這些在台灣的店家比較少見，所以也有不少建築公司、室內設計師轉往跨境採購，現在甚至連系統櫃到全屋定制，都有客人要用淘寶買，所以整體產業的配套服務會越來越完善。

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