跨境賣家緊張！《彭博社》：中國稅務機關要求平台上繳銷售數據

阿里巴巴、Shein 及 Temu 在內的多家電商平台被要求提交銷售資料。 圖：翻攝自維基百科

[Newtalk新聞] 《彭博社》報導，中國稅務機關近日首度要求包括亞馬遜（Amazon.com Inc.）、阿里巴巴（Alibaba Group Holding Ltd.）、Shein 及 Temu 在內的多家電商平台提交銷售資料，以打擊跨境逃稅行為。此舉自今年第三季度起在全國多地展開，主要針對利用線上平台銷售商品卻低報收入的中國賣家。

報導引述知情人士指出，中國稅務機關近日罕見地要求多家主要電商平台提交銷售數據，針對的是透過跨境業務進行逃稅的中國商家。此要求涵蓋亞馬遜、阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）、Shein 及 Temu 等多個平台，標誌著中國政府首次大規模調查線上跨境銷售的真實收入。

媒體揭露，多名網路賣家透露，中國各地稅務局自今年第三季度起陸續通知主要平台，要求提供部分中國商家的營收資料，亞馬遜自 10 月中旬開始提交相關數據，阿里巴巴、Temu 及 Shein 也於數週前依指示交出資料。知情人士強調，稅務機關目前並未指控這些平台本身有任何違法行為。

根據中國稅法，年銷售額超過 500 萬元人民幣（約 70.3 萬美元）的企業需繳納最高 13% 的增值稅（VAT），部分網路賣家因銷售額申報不足而需補繳稅款，若依據電商平台提供的實際銷售數據重新申報，補稅金額恐大幅侵蝕其獲利空間。

年銷售額超過 500 萬元人民幣（約 70.3 萬美元）的企業需繳納最高 13% 的增值稅（VAT）。（圖取自Unsplash圖庫）

報導指出，中國地方政府近年來因實施多項刺激經濟政策導致財政壓力上升，中央遂透過擴大查稅以補充收入，多名網路賣家表示，在平台向稅務機關交出銷售數據後，他們陸續收到當地稅務部門的簡訊、電話甚至登門要求補稅的通知。

部分註冊於經濟條件較弱地區的賣家已接到稅務人員催繳電話，顯示地方稅務機關的執行力道不容忽視，部分業者則表示，將觀望政府追稅的決心與後續政策變化，並等待產業內部是否會出現新的應對策略。

《彭博社》今年 6 月的報導亦提到，中國政府近月已加大稅務審查範圍，包括嚴格調查國民的海外收入與申報狀況。業界人士認為，這波行動可能預示中國將進一步強化對跨境電商的監督機制，以確保稅收穩定成長。

