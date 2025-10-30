跨境購物防疫升級！財政部：寄錯東西最高關7年 11／15起更嚴查

財政部長莊翠雲。（行政院提供／王千豪台北傳真）

為防堵跨境網路購物成為非洲豬瘟防疫漏洞，財政部今（30）天表示，預定自114年11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平臺或境外私人集運商資訊；財政部並要求業者自律守法、慎選境外合作對象，一旦查獲檢疫物，快遞與一般貨物最高可處7年以下有期徒刑，可併科300萬元以下罰金。

行政院長卓榮泰今天在院會中表示，除清邊境防疫也不容懈怠，請財政部、內政部及交通部持續落實來自高風險地區入境旅客行李、郵包及快遞，百分之百X光機檢查，進一步將人工開箱查驗件數至少提高至20％以上，任何可疑物品都不可放過，並納管境外電商平台及私人集運商風險，針對高風險承攬商業者及報關業者加大查核力道，只要查獲違規必須懲罰；同時也請海洋委員會持續強化查緝走私，杜絕境外非洲豬瘟病毒移入。

卓榮泰強調，為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，數發部依據108年修正的「動物傳染病防治條例」規定，增訂相關電商業者必須配合政府防疫檢疫之義務與責任。此外，對境外未落地之電商，亦應依「動物傳染病防治條例」、兩岸人民關係條例等相關規定要求，請各部會共同合作辦理；另針對違規廣告，請數發部立即邀集相關平臺業者共同研商廣告限制投放之處理，採取更高標準及要求，降低國人接觸違法商品的機會。

財政部指出，國內通報首件非洲豬瘟案例後，關務署重新檢視並立即加強各關查驗措施，包括每週至少2次由一級主管帶隊進行機動查緝，重點查驗違規紀錄較多業者申報貨物；與邊境防疫機關交流情資並通力合作，嚴格查核入境旅客行李、郵包、快遞及貨櫃(物)；精進風險分析，提高人工開箱比率。此外，海關為將境外電商納入海關風險管理評估，預定自114年11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平臺或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。

財政部強調，今年10月24日至29日，短短數日，海關人工開箱已逾1萬9千件，查獲違規豬肉製品13件共15.1公斤，已積極嚴查。面對「雙11」網路購物及農曆春節緝獲高峰期，除強力要求海關持續持續提高查核力道，並要求業者自律守法並慎選境外合作對象，一旦查獲檢疫物移送防檢署裁罰，旅客最高可處100萬元罰鍰，郵包最高可處100萬元罰鍰、快遞與一般貨物最高可處7年以下有期徒刑，可併科300萬元以下罰金。

數發部表示，針對本土及已落地之境內電商，已建立跨部會與電商業者聯防平臺，推動即時防堵機制。

