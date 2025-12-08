跨境醫美仲介亂象 衛福部要查

民眾經醫療仲介到中國大陸、南韓進行醫美手術時有所聞，近日媒體報導，有民眾指控網紅洪洛妍非法仲介民眾到上海跨境醫美，但術後卻發生問題，受害者求助無門。衛福部長石崇良昨表示，國內醫美仲介是違法行為，將請衛生局嚴查。

媒體報導，投訴民眾表示，她今年初透過洪洛妍仲介至上海做眼部醫美手術，花費十一萬元，但術後眼睛腫脹，導致她在上海、台灣來回奔波，最終在三總診斷為「雙側下眼瞼整形手術後，併發異物留存及肉芽腫生成」，造成多項後遺症。

一位不具名皮膚科醫師說，國人最常前往南韓進行醫美療程，主因是便宜，台灣一次全臉鳳凰電波療程約需十萬元，但南韓採用該國儀器僅需五萬元，玻尿酸、肉毒桿菌施打費用也便宜二至三成，許多人覺得費用低又能順道旅遊，趨之若鶩。

南韓醫美使用的耗材、針劑與台灣不同，可能充滿風險。該名醫師說，如到南韓施打電波拉皮，該國醫師為了避免糾紛，可能施打的雷射能量偏低，導致效果維持不久；或施打填充物於淚溝、法令紋等，因語言隔閡、資訊不充足，不知對方注射填充物為何，一旦回國後引起副作用，醫師處理會比較棘手。

皮膚科醫學會秘書長黃毓惠說，一定要清楚知道施打的填充物為何，應要求看其外包裝，以便回國後出現副作用，醫師可立即診斷；進行電波治療時，也應確定探頭是原廠的，並同時注意施術醫師資格。

石崇良說，國外醫療情形無法掌握，接受仲介醫療具有風險，衛福部不鼓勵透過仲介到海外從事醫療行為，且國內進行醫療仲介涉違反「醫療法」有關非醫療機構不得為醫療廣告行為，將由地方衛生局嚴查。他呼籲，民眾不要接受仲介醫療服務，「風險真的很高」。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，針對媒體報導的網紅仲介大陸醫美，昨已發文至台中市衛生局將進行查處。至於，國外醫療仲介業者透過網站、社群等不同工具，招攬醫療業務行為，醫事司將請衛生局積極監控違法醫療廣告。

