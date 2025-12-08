跨境醫美黑心錢／網紅仲介上海醫美頻傳糾紛 衛福部：違法行為將嚴查

石崇良受訪時表示，衛福部一向不鼓勵國人透過仲介前往海外接受醫療。（本刊資料照）

本刊接獲爆料，在IG、抖音有逾40萬粉絲的網紅洪洛妍，在上海成立醫美團隊，號稱已經協助上千名女性變美，每月可接上百台手術。不過，投訴人A小姐表示，她聽信洪女建議前往上海醫美，術後眼睛「下至」部位竟嚴重腫脹，她向洪女要求善後，但執刀醫師以她體質是「萬中選一」為由卸責落跑，使她束手無策，她要求賠償，但洪女要她簽署不平等協議，最終只能返台尋求醫療協助。

對此，衛福部長石崇良受訪時表示，衛福部一向不鼓勵國人透過仲介前往海外接受醫療，因為國外醫療品質及緊急救護狀況難以掌握，且醫療本來就有風險，若在海外發生狀況，很可能無法及時處理。

石崇良說，在台灣從事海外醫療仲介，均違反《醫療法》中「非醫療機構不得從事醫療廣告」相關規定，不論是哪個單位，只要在國內做醫療仲介，就是違法。

石崇良指出，衛福部將請相關縣市的衛生局根據仲介機構所在地進行嚴查，也呼籲民眾切勿接受此類服務。

