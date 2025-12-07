跨境醫美黑心錢／鑽法律漏洞仲介中國醫美 網紅遭控卸責擺爛搞霸凌

網紅洪洛妍大肆鼓吹前往上海醫美，卻遭投訴發生多起醫療糾紛。（翻攝畫面）

跨境醫療亂象叢生！有民眾向本刊投訴，指控粉絲數逾40萬的網紅洪洛妍，積極在社群平台上拍片行銷境外醫美，並舉辦仲介說明會，除了以高抽成為誘因招募業務外，也收費代辦出國整形療程，吸引不少粉絲趨之若鶩，卻鬧出多起醫療糾紛，受害者屢被踢皮球、遭網路霸凌而求助無門。投訴人怒批，洪女鑽法律漏洞獲取暴利，出事後卸責不理，還繼續對外行銷吸金，十分惡劣。

投訴人Ａ小姐向本刊表示，自稱「服務周到」的洪女，今年初介紹她去上海做眼部醫美手術，她花費11萬多元，沒多久，眼睛就發生腫脹狀況。執刀的醫師起先推稱，可能是她二年前施打玻尿酸造成，又說是她的體質「萬中選一」，導致她在上海、台灣來回奔波，還被當地的大醫院拒絕手術，甚至執刀醫師還「落跑」出國，最終被內湖三軍總醫院診斷為「雙側下眼瞼整形手術後，併發異物留存及肉芽腫生成」，造成多項後遺症，苦不堪言，求助無門。

A小姐指控，前往上海動刀後，下眼瞼腫脹，卻遭洪女卸責，還被網路霸凌。（翻攝Threads）

Ａ小姐指出，她與洪女團隊不斷協商、爭執，對方雖答應願意支付全額醫療費用，但也要求她必須簽署協議書，承認術後不良反應是自身的問題。她認為協議內容不合理，因此拒簽，洪女聽聞後竟還傳訊對Ａ小姐說：「真的非常倒霉遇到妳。」態度讓人相當傻眼。

A小姐前往三軍總醫院檢查，被判定是因醫美手術造成的後遺症。（讀者提供）

更離譜的是，雙方協商破局後，洪女還把彼此的對話截圖，散布在網路上，但Ａ小姐的個資及病歷內容都未做處理，並謊稱「已退費」，讓粉絲對Ａ小姐進行網路霸凌。Ａ小姐將這段經歷PO上網，不少受害者看到後，頻頻出來留言、爆料，她才知道受害者不只她一人。

另名知情人士Ｂ小姐也透露，洪女慣用手法是與上海醫療機構的仲介配合，先把當地醫生包裝成「神醫」，再把一些女性術後的照片貼在社交平台上吸引消費者，然後連哄帶騙地增加其他手術項目，也就是俗稱的「灌單」來擴大收益，但其實該團隊根本沒有提供任何服務，客人術後出現問題時，不僅常常找不到執刀醫生，甚至還會被丟包在當地。

Ｂ小姐更指控，洪女為了自己的生意跟流量，還會大肆批評台灣醫療水準，她與中國一位號稱美學諮詢師、卻無任何相關執照的程姓男子合作，集結大批粉絲在網路上攻擊台灣的醫美療程、技術和產品，更強調自己在台灣花了上百萬元整形卻失敗，跨海到中國求醫才有現今的「美貌」，間接推廣自己在中國的醫美仲介生意。

洪女被稱為上海醫美的指標人物，還宣稱可提供多元服務。（翻攝好報官網）

針對醫療糾紛等指控，洪洛妍表示，A小姐手術實際只花6萬元新台幣，卻稱花費1萬美元，此為不實。醫美涉及每人的體質不同，當客戶不滿意時，團隊均願意協助後續服務，如提供免費機票、至醫院檢查、退費等事宜，均有對話記錄佐證。經查證，A小姐可能有過敏（如蟹足腫）等因素進行醫美行為，事後又拒絕協助、溝通，公司已盡最大的誠意及努力，合理懷疑Ａ小姐之惡意攻擊，有詐財或不當得利的疑慮。

A小姐在網路上PO出慘痛經歷後，有許多受害者也紛紛上網留言。（讀者提供）

另外，Ａ小姐及其他爆料人因在不同媒體上，公開洪小姐照片及攻擊不實內容；且目前洪小姐也受到許多同業不實指控，包括對其家人、服務內容，甚至前夫個人行為等，目前均依法提告，勝訴獲賠償後，會全數捐給公益團體。

