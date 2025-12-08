跨境醫美黑心錢／40萬粉網紅「仲介中國醫美」糾紛多！ 石崇良：違法行為要嚴查

石崇良今（8日）表示，當醫美仲介的行為涉嫌違反《醫療法》，已要求衛生局介入調查。（翻攝衛福部臉書）

擁有逾40萬粉絲的網紅洪洛妍被揭露涉嫌境外醫美仲介，不僅舉辦仲介說明會，還收費代辦整形行程；但術後問題與醫療糾紛，卻讓受害者求助無門。對此，衛生福利部部長石崇良今（8日）表示，當醫美仲介的行為涉嫌違反《醫療法》，已要求衛生局介入調查。

本刊揭露，網紅洪洛妍透過社群平台宣傳境外醫美服務，不僅拍攝影片吸引粉絲，還舉辦仲介說明會，以高額抽成方式招募業務，同時以服務費名義收取代辦費用。多位透過她仲介赴上海整形的民眾，術後發生問題，不僅要在台灣、上海兩地來回奔波，最後醫師甚至還「落跑」出國，造成多項後遺症，卻求助無門。

廣告 廣告

衛福部長石崇良今日出席「臺灣臨床試驗中心聯盟成立大會」受訪指出，由於國外醫療若出問題，民眾可能難以求償或獲得妥善救助，因此政府不鼓勵民眾透過仲介接受境外醫療。

此外，任何單位在國內從事醫療仲介行為，依《醫療法》「非醫療機構不得為醫療廣告」，仲介行為本質上就已違法。衛福部將請衛生局依仲介公司所在地嚴查。同時也提醒民眾不要接受此類服務，避免陷入風險。

更多鏡週刊報導

跨境醫美黑心錢／鑽法律漏洞仲介中國醫美 網紅遭控卸責擺爛搞霸凌

跨境醫美黑心錢1／洪洛妍仲介上海整形出事了 執刀醫僅回一句「萬中選一」就落跑

跨境醫美黑心錢2／她揭跨境整形遭網暴 網紅捧中貶台賺飽飽