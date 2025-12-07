跨境醫美黑心錢1／洪洛妍仲介上海整形出事了 執刀醫僅回一句「萬中選一」就落跑

洪女秀出與客戶進行醫美諮詢的影片，塑造成功形象。（翻攝畫面）

在IG、抖音平台擁有超過40萬粉絲的網紅洪洛妍，宣稱在上海創立「LN團隊」，以本身接觸醫美14年、花費逾900萬元的經驗，協助上千位女性重獲自信，並介紹該團隊設置隨行助理、美學顧問、客服行政部門等單位，每月平均手術逾百台，還強調目標是打造一套嚴謹的SOP流程來維護顧客權益。

投訴人Ａ小姐向本刊表示，洪女醫美團隊光鮮亮麗的背後，暗藏消費陷阱，「當初我聽信洪女建議，花費近12萬元到上海進行醫美手術，沒想到術後下眼瞼出現嚴重腫脹，還需要清創，但洪女及其配合的上海業者不僅推卸責任，還要求我簽署不平等協議，令我苦不堪言！」

A小姐指控，前往上海動刀後，下眼瞼腫脹，卻遭洪女卸責，還被網路霸凌。（翻攝Threads）

Ａ小姐指出，今年初看到洪女刊登的醫美影片後，透過微信連繫上洪，並與其團隊諮詢相關療程，後依約前往上海進行眼部醫美手術；6月間，她的下眼瞼突然出現腫脹，詢問洪女的醫美團隊，對方推稱可能是她二年前施打玻尿酸造成，後續並未有任何處理。

A小姐前往三軍總醫院檢查，被判定是因醫美手術造成的後遺症。（讀者提供）

擔心靈魂之窗受損的Ａ小姐，只好自行在台灣就醫，但狀況卻越來越糟，6月底向洪女要求返回上海檢查，雙方經過一番爭執後，洪女才同意安排複診；不料Ａ小姐抵達上海後，當初幫她動刀的醫師說法跟洪團隊如出一轍，還說從沒遇過Ａ小姐這樣的狀況，更酸說Ａ小姐的體質可能是「萬中選一」。

洪女被稱為上海醫美的指標人物，還宣稱可提供多元服務。（翻攝好報官網）

如此推諉的態度令Ａ小姐相當氣憤，不斷要求洪女團隊善後，但洪女卻要求Ａ小姐必須簽署「切結書」才願進行手術，後來又改口要她先到大醫院化驗，但當Ａ小姐依指示前往當地大醫院，院方卻以她先前接受的是「外院手術」為由拒絕收治，她無奈之下只好再度返回原診所求助，沒想到執刀醫師竟然已經落跑出國，Ａ小姐只能返台尋求醫療幫助。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

