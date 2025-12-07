跨境醫美黑心錢2／她揭跨境整形遭網暴 網紅捧中貶台賺飽飽

洪女的上海醫美團隊成員拍攝影片攬客，還用多輛豪車當背景。（翻攝畫面）

IG、抖音粉絲數逾40萬的網紅洪洛妍，因積極行銷上海醫美，吸引不少粉絲趨之若鶩，卻鬧出多起醫療糾紛，遭受害者指控踢皮球、還被網路霸凌。投訴人Ａ小姐指出，她眼部手術出問題，在上海求助無果後，赴三軍總醫院就醫，診斷證明寫著「雙側下眼瞼整形手術後，併發異物留存及肉芽腫生成」，開刀後又造成乾眼症、眼瞼炎等後遺症。Ａ小姐將檢驗及手術結果告知洪女團隊，對方卻稱「看不懂台灣繁體字」，還指Ａ小姐的狀況就像「吃蝦過敏」一樣，是個人體質問題，與他們無關。

廣告 廣告

最終，洪女終於答應願意支付全額醫療費用，但前提是Ａ小姐必須簽署協議書，承認術後不良反應是自身的問題。Ａ小姐認為協議內容不合理，因此拒簽，洪女聽聞後竟還傳訊對Ａ小姐說：「真的非常倒霉遇到妳。」態度讓人相當傻眼。

A小姐前往三軍總醫院檢查，被判定是因醫美手術造成的後遺症。（讀者提供）

更離譜的是，雙方協商破局後，洪女還把彼此的對話截圖，散布在網路上，但Ａ小姐的個資及病歷內容都未做處理，並謊稱「已退費」，讓粉絲對Ａ小姐進行網路霸凌。

洪女在社群中放上醫美案例，宣稱「割雙眼皮完全不痛」。（翻攝畫面）

Ａ小姐氣憤地說，洪女透過仲介醫美手術賺取暴利，卻巧妙規避所有法律責任，還自導自演操弄粉絲來攻擊她。

忍無可忍之下，Ａ小姐把自身經歷公布在網路上，提醒其他人別再上當受害，不料竟有多名網友留言，聲稱也是洪女醫美團隊的受害者，Ａ小姐才驚覺原來受害的不只她一人。

A小姐在網路上PO出慘痛經歷後，有許多受害者也紛紛上網留言。（讀者提供）

另名知情人士Ｂ小姐也透露，洪女慣用手法是與上海醫療機構的仲介配合，先把當地醫生包裝成「神醫」，再把一些女性術後的照片貼在社交平台上吸引消費者，然後連哄帶騙地增加其他手術項目，也就是俗稱的「灌單」來擴大收益，但其實該團隊根本沒有提供任何服務，客人術後出現問題時，不僅常常找不到執刀醫生，甚至還會被丟包在當地。

Ｂ小姐更指控，洪女為了自己的生意跟流量，還會大肆批評台灣醫療水準，她與中國一位號稱美學諮詢師、卻無任何相關執照的程姓男子合作，集結大批粉絲在網路上攻擊台灣的醫美療程、技術和產品，更強調自己在台灣花了上百萬元整形卻失敗，跨海到中國求醫才有現今的「美貌」，間接推廣自己在中國的醫美仲介生意。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

跨境醫美黑心錢3／辦說明會拉下線變相推銷 洪洛妍遭控甩鍋回應了

跨境醫美黑心錢／鑽法律漏洞仲介中國醫美 網紅遭控卸責擺爛搞霸凌