跨境醫美黑心錢3／辦說明會拉下線變相推銷 洪洛妍遭控甩鍋回應了

洪洛妍（右）曾與涉及詐騙、性犯罪的前夫吳誌軒（左）合拍廣告，宣傳直銷產品。（翻攝台傳媒YT）

在IG、抖音平台擁有超過40萬粉絲的網紅洪洛妍，宣稱在上海創立「LN團隊」，協助上千位女性進行跨境醫美手術重獲自信，但投訴人向本刊指控，洪女團隊鬧出多起醫療糾紛，受害者屢被踢皮球、遭網路霸凌而求助無門。投訴人也指控，洪女近期還在臉書等社群平台刊登說明會、召募線下業務團隊的訊息，以高抽成、高收入為餌，鼓吹來聽說明會的民眾繳交訂金，取得「代理（仲介）」資格。

雖然洪女宣稱該團隊已辦了六個梯次，但實際參加過的成員透露，根本只是把人帶到上海參觀一下醫院，接著一群人就被帶到辦公室「諮詢」，以話術洗腦成員們自掏腰包進行醫美手術，說是拉業務時才有說服力，其實根本就是變相推銷！

洪女的上海醫美團隊成員拍攝影片攬客，還用多輛豪車當背景。（翻攝畫面）

本刊調查，今年38歲的洪洛妍原名為洪彤緁，網路暱稱洪彤彤，曾和參與老鼠會、虛擬貨幣詐騙的男子吳誌軒結婚，吳做過康霖尖峰、鴻森、萬霖等爭議直銷，甚至還有性犯罪前科，近期又捲入知名的「ACE王牌交易所」勾結詐團販賣垃圾幣一案，洪過往也曾與前夫一同合拍多支業配廣告，二人以微電商、金融投資老闆自居，還會分享住豪宅、開豪車的照片高調炫富；吳被踢爆涉詐後，洪喊冤宣稱已與吳離婚兩年，對於前夫涉及詐騙全然不知情，也絕對沒有參與，切割得相當乾淨。

針對境外醫療亂象，台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州醫師表示，近年來包括器官移植、整形醫美等醫療產品，在兩岸間非常流行，一年商機初估高達3億元，但洪洛妍的作法涉及違法廣告、逃漏稅、洗錢和醫療爭議，呼籲主管機關應積極調查、嚴懲不法，民眾選擇醫美機構時，也務必謹慎小心，以免權益受損。

洪女將多名客戶帶往上海後，前往診所進行諮詢。（翻攝畫面）

針對醫療糾紛等指控，洪洛妍表示，A小姐手術實際只花6萬元新台幣，卻稱花費1萬美元，此為不實。醫美涉及每人的體質不同，當客戶不滿意時，團隊均願意協助後續服務，如提供免費機票、至醫院檢查、退費等事宜，均有對話記錄佐證。經查證，A小姐可能有過敏（如蟹足腫）等因素進行醫美行為，事後又拒絕協助、溝通，公司已盡最大的誠意及努力，合理懷疑Ａ小姐之惡意攻擊，有詐財或不當得利的疑慮。

另外，Ａ小姐及其他爆料人因在不同媒體上，公開洪小姐照片及攻擊不實內容；且目前洪小姐也受到許多同業不實指控，包括對其家人、服務內容，甚至前夫個人行為等，目前均依法提告，勝訴獲賠償後，會全數捐給公益團體。

洪洛妍強調，她推薦的均為上海正規醫院及醫師，均俱備合法資質，收費公開透明，並簽定同意書，客戶均經過充分溝通，了解各項權利義務，才進行醫美項目。洪說，她並不是醫美行為人，同時服務主體為上海公司非她個人為主體，因此包括諮詢、手術、服務等，非她個人行為，因此攻擊洪她並不具正當及合理性。

洪洛妍澄清，她或團隊均未公開客戶姓名、照片等，進行負面攻擊或任何違法行為。她所有收入均有依法繳稅，2025年捐給公益團體超過百萬，均有單據可佐證。

洪洛妍表示，她與前夫吳誌軒己離婚近五年均無聯繫，原因就是發現其人品、誠信及行為問題，對於吳涉及詐騙深感遺憾。但她為婚姻受害者，前夫個人行為與她無關，更何況已離婚多年，對任何涉及她人格或形象攻擊，會依法悍衛自身名譽！

針對洪洛妍的回應，Ａ小姐指出，赴上海的手術費用5.6萬元左右，台灣清創手術5.7萬元，加起來共11萬多元，且上海手術並未開立任何收據，在台就醫皆有單據，也有提供給洪女團隊。她在網路上揭露洪女團隊醫美真相後，洪女就以律師函和網路霸凌型式施壓，要求她和其他網友刪文， 所言均為事實。

