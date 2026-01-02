跨境集團誘騙中小企業融資 涉洗錢逾25億元被送辦

一見到時機成熟，埋伏的員警趕緊衝下車。另一隊人馬也在嫌犯設在新竹的據點，破獲詐騙集團的水房，一舉逮獲徐姓主嫌等23人。

刑事局中打警方運用資料庫大數據清查到，數名遭假投資詐騙被害人，透過第三方支付管道，交付遭詐騙款項案件，發現款項均流入特定公司帳戶，因此破獲這個跨境洗錢集團。這個集團鎖定財務困難的中小企業，打著可以代辦融資，實則引誘負責人提供公司帳戶來洗錢。

刑事警察局偵查第六大隊第五隊隊長黃昭瑜表示，「取得公司大小章帳戶及IKEY憑證，再協助負責人與第三方支付業者簽約，之後將代收程式碼提供給詐欺機房或博弈業者。」

警方表示，許多債務纏身的業主，用公司帳戶與第三方支付平台簽約，供該集團使用，因此也成為洗錢幫兇。而集團取得支付權限後，將代收款程式碼串接至詐騙集團的假投資網頁，以及不法博弈網站，也藉此避開金融監管機制。

刑事警察局偵查第六大隊第五隊隊長黃昭瑜指出，「透過串接假投資網頁與博奕網站，收取詐欺及博弈款項，共同從事洗錢犯行。」

警方估計，該集團從去（2025）年4月至11月間，累計洗錢金額超過25億元，警方去年底也逮捕徐姓主嫌等23人，依違反《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《賭博及組織犯罪防制條例》，移送新竹檢方偵辦。

