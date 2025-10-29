跨境電商夯！全家攜手亞馬遜 一本台灣護照助攻商品直通3億用戶

記者李鴻典／台北報導

跨境電商正夯，據統計，全球超過半數消費者曾有海外電商平台購物經驗，顯示跨境網購商機不容忽視。全家今（29）天宣佈攜手全球電商龍頭亞馬遜，助攻個人與中小型賣家跨出台灣、賣向全球！

全家×馬遜全球開店 推個人、中小型賣家跨境寄件物流服務，全台4400店隨到隨寄。（圖／品牌業者提供）

看好跨境電商為台灣個人與中小型賣家藍海市場，全家即起與「亞馬遜全球開店」獨家合作「跨境物流寄件服務」，並以「貨物隨到隨寄」、「專業報關」兩大服務，將全國超過4,400間店舖化身為跨境物流的寄件首站，協助台灣賣家無痛銷售往全球5大站點；此服務鎖定自由工作者、創業青年、斜槓族等個人與中小型賣家，將可簡化過往自行送運跨境包裹的繁瑣物流程序，只需一本台灣護照，就能將商品直通亞馬遜平台的3億活躍用戶。

「跨境物流寄件服務」十分簡便，賣家接收到訂單後，只需在「數位跨境寄件平台」完成訂單資訊登打及線上付款完成付費，再至全台任一全家使用FamiPort機台，透過 「輸入寄件編號、物流單號」、 「列印寄件貼紙」兩大步驟，就可將包裹交給店舖夥伴，後續全家將透過逆物流系統完成台灣寄送流程，再經由跨境物流商DPD Taiwan宇迅國際完成報關作業，送抵海外買家手上，讓跨境銷售時常卡關的「跨境物流」輕鬆完成。慶服務上線，即日起至明年1/20，凡亞馬遜個人賣家至全家交寄包裹，前2000名贈Fami!ce霜淇淋兌換券1張。

跨境物流寄件服務只需要兩步驟，將包裹交給店舖夥伴，即完成交寄。（圖／品牌業者提供）

另外，為支持國內創業青年及斜槓族，全家也打造「好賣+」開店平台，提供免抽成、免綁約的創業友善機制，好賣+常溫店到店運費限時優惠35元(原價60元)、冷凍店到店只要99元(原價180元)，12/31前，新用戶再享萬元運費補貼方案。

亞馬遜全球開店則公佈其2026年發展策略並分享多項升級服務和新工具，包括簡化跨境物流推動商品銷售國際化、AI賦能企業轉型、推出賣家成長專屬服務，旨在協助台灣賣家降低出海門檻、提升競爭力，抓住全球電商商機。

亞馬遜全球開店舉行「2025台灣跨境電商高峰會」，公佈其2026年發展策略並分享了多項升級服務和新工具。（圖／品牌業者提供）

亞馬遜全球開店宣佈，其於去年推出的「亞馬遜跨境合作承運方計畫（Amazon SEND）」正式升級，除已有的空運頭程服務、UPS快遞服務外，現開通台灣至美國的固定海運航線。SEND 是亞馬遜首個整合協力廠商物流夥伴的跨境頭程物流解決方案，針對賣家在出口過程中常見的物流複雜、成本高、入倉繁瑣等挑戰，提供簡化的一站式選擇。

Amazon SEND海運服務具備固定每週航線、免費上門取貨、即時貨件追蹤、專屬客服協助出口清關與進口報關等優勢，協助台灣賣家提升出貨效率。另外，賣家還可以享受海運運費較平均市場行情低約20%的超值價格及美元結帳，有效降低營運成本。賣家可直接透過亞馬遜後台完成一鍵下單與付款。

7-ELEVEN持續推動訂閱會員專屬優惠，「uniopen PRIMA會員訂閱制」平均每月僅需不到60元訂閱費，於7-ELEVEN門市購買指定商品可享5%點數回饋(每月上限300點)，再享專屬生日禮及月月跨通路加碼優惠。uniopen PRIMA會員訂閱制」自10月31日11:00～11月2日23:59止，限時3天推出統一布丁(翻轉布丁)預購活動，每位會員限量預購1組(3入一組)，活動總限量共5萬組，等同每位訂閱會員期間內都能預購到1組，訂閱名額即將額滿。

已訂閱uniopen PRIMA會員可至OPENPOINT APP→會員中心→uniopen PRIMA主頁→加碼優惠專區→領取「翻轉布丁預購券」(領取後票券會至預購券，限用1次)，會員在期間內可持預購條碼到全台7-ELEVEN結帳預購。預購後7日即可取貨(例:10/31完成預購最快11/7可取貨)。訂閱名額有限，詳情依官網公告為主。

「uniopen PRIMA會員訂閱制」專屬福利！限時3天預購翻轉布丁。（圖／品牌業者提供）

為讓民眾更易取得專業防詐工具，趨勢科技宣布與7-ELEVEN合作，旗下AI防詐App「AI防詐達人」即日起將全面上架至全臺7-ELEVEN門市的ibon便利生活站。此次合作為趨勢科技首度將資安產品導入超商實體通路。有鑒於詐騙集團常有網購、遊戲點數詐騙等犯案劇本，此次也特別針對無信用卡、或較不熟悉線上購物的長輩與學生族群，提供更友善的購買方式。只需透過ibon便利生活站簡單步驟操作，即可以現金或電子票證購買AI防詐達人。同步推出ibon限定的「AI防詐達人半年體驗版」，限時優惠僅需新台幣$299(原價$534)，每月不到50元。

趨勢科技首度將資安產品導入超商實體通路，推出ibon限定的「AI防詐達人半年體驗版」。（圖／品牌業者提供）

又有「吉伊卡哇」貼紙可以收集了！全新「吉伊卡哇脆皮軟糖牛奶風味」，不僅包裝上有可愛的吉伊卡哇跟小八貓，獨立小包裝跟貼紙更是令人愛不釋手！脆皮軟糖擁有脆口外層與Q彈內餡，雙重口感，邊咀嚼邊感受到濃郁牛奶香氣，每顆皆為獨立包裝。這次更推出五款限量貼紙，包含吉伊卡哇、小八貓、兔兔等三位主角，還有兩張隱藏版本閃亮貼紙，每包隨機附贈乙張，增添開箱驚喜感。貼紙設計可愛實用，可裝飾筆記本、手機或筆電。即日起全台 7-ELEVEN 門市搶先登場，更有期間限定嚐鮮優惠第二件6折，香濃可愛一次滿足，粉絲們快來一起開啟甜蜜集貼紙樂趣！

「吉伊卡哇牛奶風味脆皮軟糖」隨機附贈角色貼紙乙張，除了吉伊卡哇、小八貓、兔兔，還有兩款隱藏版，全套共五款可以搜集。（圖／品牌業者提供）

粉絲們請注意！你最萌的通勤夥伴-哈利波特《嘿美》3D造型一卡通來了！貓頭鷹「嘿美」3D一卡通高度約12公分，外觀採用高質感毛料打造，觸感柔軟療癒，黑黃色的圓圓眼睛、身上的特色羽毛斑點，每個細節皆精緻呈現。3D卡的感應區在「嘿美」的「小肚肚」區，每次嗶卡都療癒充滿，購卡加贈「哈利波特主題限定娃包」，方便攜帶也不怕用髒，不論是家中陳列收藏或是帶著一起通勤心情就好美麗。 這款「哈利波特《嘿美》3D造型一卡通」預計於2025年11月1日上午11點起預購販售，販售通路包括momo購物網、CACO門市均有販售，售價為699元，粉絲千萬別錯過。

哈利波特系列最萌通勤夥伴『嘿美3D造型一卡通』。（圖／品牌業者提供）

