跨境電商夯！全家攜手亞馬遜 一本台灣護照助攻商品直通3億用戶
記者李鴻典／台北報導
跨境電商正夯，據統計，全球超過半數消費者曾有海外電商平台購物經驗，顯示跨境網購商機不容忽視。全家今（29）天宣佈攜手全球電商龍頭亞馬遜，助攻個人與中小型賣家跨出台灣、賣向全球！
看好跨境電商為台灣個人與中小型賣家藍海市場，全家即起與「亞馬遜全球開店」獨家合作「跨境物流寄件服務」，並以「貨物隨到隨寄」、「專業報關」兩大服務，將全國超過4,400間店舖化身為跨境物流的寄件首站，協助台灣賣家無痛銷售往全球5大站點；此服務鎖定自由工作者、創業青年、斜槓族等個人與中小型賣家，將可簡化過往自行送運跨境包裹的繁瑣物流程序，只需一本台灣護照，就能將商品直通亞馬遜平台的3億活躍用戶。
「跨境物流寄件服務」十分簡便，賣家接收到訂單後，只需在「數位跨境寄件平台」完成訂單資訊登打及線上付款完成付費，再至全台任一全家使用FamiPort機台，透過 「輸入寄件編號、物流單號」、 「列印寄件貼紙」兩大步驟，就可將包裹交給店舖夥伴，後續全家將透過逆物流系統完成台灣寄送流程，再經由跨境物流商DPD Taiwan宇迅國際完成報關作業，送抵海外買家手上，讓跨境銷售時常卡關的「跨境物流」輕鬆完成。慶服務上線，即日起至明年1/20，凡亞馬遜個人賣家至全家交寄包裹，前2000名贈Fami!ce霜淇淋兌換券1張。
另外，為支持國內創業青年及斜槓族，全家也打造「好賣+」開店平台，提供免抽成、免綁約的創業友善機制，好賣+常溫店到店運費限時優惠35元(原價60元)、冷凍店到店只要99元(原價180元)，12/31前，新用戶再享萬元運費補貼方案。
亞馬遜全球開店則公佈其2026年發展策略並分享多項升級服務和新工具，包括簡化跨境物流推動商品銷售國際化、AI賦能企業轉型、推出賣家成長專屬服務，旨在協助台灣賣家降低出海門檻、提升競爭力，抓住全球電商商機。
亞馬遜全球開店宣佈，其於去年推出的「亞馬遜跨境合作承運方計畫（Amazon SEND）」正式升級，除已有的空運頭程服務、UPS快遞服務外，現開通台灣至美國的固定海運航線。SEND 是亞馬遜首個整合協力廠商物流夥伴的跨境頭程物流解決方案，針對賣家在出口過程中常見的物流複雜、成本高、入倉繁瑣等挑戰，提供簡化的一站式選擇。
Amazon SEND海運服務具備固定每週航線、免費上門取貨、即時貨件追蹤、專屬客服協助出口清關與進口報關等優勢，協助台灣賣家提升出貨效率。另外，賣家還可以享受海運運費較平均市場行情低約20%的超值價格及美元結帳，有效降低營運成本。賣家可直接透過亞馬遜後台完成一鍵下單與付款。
