跨境電商沒歸戶錯失200萬？改查「這項目」喜中獎

生活中心／曾詠晞報導

近期有民眾因「跨境電商電子郵件載具」未歸戶，導致200萬獎金過期無法領取的遺憾，在社群平台引發熱烈討論，不少人才知道「跨境電商電子郵件載具」要記得歸戶！這股檢查熱潮也延續到電信帳單，一名女網友在Threads分享，她因好奇將電信費進行歸戶，竟意外發現自己中獎500元。文章曝光後，隨即引發不少網友討論。





她跟風歸戶電信費「意外中500元」！內行曝1招：不用每期手動歸戶更方便

網友歸戶電信費後，才發現錯失500元的雲端獎項。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

廣告 廣告





原PO表示，自己平時都用LINE Pay線上繳電信費，最近因為看見發票歸戶風潮，想說順手也將電信費歸戶，沒想到系統竟跳出「中獎500元」的雲端發票獎。留言區有熱心網友說明「電信費中獎都會傳簡訊通知用戶」，而PO坦言「可能當作垃圾簡訊刪了」，也藉此提醒大眾檢查載具設定。值得注意的是，電信載具通常是「一期一個號碼」，若未設定自動歸戶，每期帳單都需重複手動操作，因此建議民眾直接前往電信官網，將帳戶與手機條碼進行「共通性載具」綁定，確保發票自動存入，徹底根除遺忘的風險。

她跟風歸戶電信費「意外中500元」！內行曝1招：不用每期手動歸戶更方便

許多網友驚覺自己錯過不少雲端發票歸戶的時機，若是能早點知道說不定有機會中大獎。（示意圖／民視新聞資料照）

針對民眾最關心的電信載具歸戶問題，以下統整國內3大大電信業者的電信費載具歸戶方式。

中華電信：中華電信電子發票系統→會員帳號登入→「電信帳單雲端發票登錄共通性載具／捐贈」→「手機條碼」→輸入手機條碼後送出即可完成。



遠傳電信：遠傳官網→會員帳號登入→「找更多電信服務」→「帳單／費用」→「電子發票載具歸戶設定」→「設定捐贈／歸戶」→輸入手機條碼並確認變更即可。



台灣大哥大：台哥大官網→會員帳號登入→「我的帳戶」→「帳單」→「電子發票／載具」→「歸戶／捐贈設定」→輸入手機條碼後點「全部儲存」。





原文出處：她跟風歸戶電信費「意外中500元」！內行曝1招：不用每期手動歸戶更方便

更多民視新聞報導

中榮爆廠商代開刀！網紅醫遭停職「吐10字」全說了

讀名校算特權？她讀北一女驚覺：只有我爸寫「工」

今日「大寒」冰封全台！濕冷低溫下探1字頭連凍3天

