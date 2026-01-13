跨境電商載具歸戶「發票連中」 財政部教4步驟自動入帳

近期在Threads平台上，有網友分享完成載具歸戶後，意外發現多張過去未注意到的中獎發票，引發熱烈討論。對此，財政部指出，其實大家常常遺漏的「跨境電商電子郵件載具」，就是小確幸躲藏的地方喔。

網友討論發票歸戶多了好幾張中獎發票。（示意圖／中天新聞）

財政部在臉書分享跨境電商電子郵件載具歸戶教學，提醒民眾若曾在Netflix、Spotify、YouTube Premium等平台訂閱服務，或透過App Store、Google Play購買應用程式，這些跨境電商都會開立雲端發票，但必須完成載具歸戶才能自動對獎。

財政部指出，許多民眾經常遺漏跨境電商電子郵件載具的設定，導致中獎發票未能即時發現。只要曾在Agoda、Airbnb、Meta等跨境電商平台消費，這些業者都會開立雲端發票，關鍵在於是否完成載具歸戶設定。

財政部說明歸戶設定4步驟如下

1.使用財政部統一發票兌獎 APP＞點選【載具歸戶】＞點選【新增載具】；或登入財政部電子發票整合服務平台＞點選【歸戶設定】＞點選【＋其他載具歸戶】

2.載具類別選擇【跨境電商電子郵件載具】

3.輸入【與跨境電商交易時留存的電子信箱】，發送一次性密碼

4.到信箱收信，在APP/網頁上輸入該密碼，歸戶就完成

財政部說明歸戶設定4步驟。（圖／翻攝自財政部臉書）

財政部強調，若民眾在多個跨境電商平台消費時使用同一個電子信箱，只需歸戶一次即可。完成設定後，每筆消費發票都能透過APP或平台查看，系統也會自動對獎並主動通知中獎訊息。此外，建議民眾搭配獎金自動入帳功能，只要在開獎前登入財政部電子發票整合服務平台，於領獎設定頁面啟用中獎自動匯款，獎金就會在領獎首日自動入帳，若遇例假日則順延至次一營業日。

財政部提到，目前已有多家跨境電商開立雲端發票，詳細名單可至財政部電子發票整合服務平台查詢，呼籲民眾善用載具歸戶功能，避免中獎發票因未歸戶而錯失領獎機會。

