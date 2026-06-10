跨大西洋關係持續惡化 最新民調顯示只剩1成歐洲人將美國視為盟友

歐洲民眾對美國信任降至新低，但不認為有新建共同防禦能力、取代北約的必要，圖為北約近日在芬蘭森林地帶進行聯合演訓的情形。（取自北約網站）



近年來美國與歐洲之間的齟齬不斷增加，且在美國總統川普重返白宮之後，大西洋兩岸之間在經貿與安全之間的分歧更是加速擴大，歐洲智庫最新的民調更顯示，在15個歐洲國家之中，僅有1成受訪者將美國視為盟友，且對於歐洲陷入危難時，美國是否會伸出援手抱持高度質疑的態度。

最新民調發現 歐洲民眾對美國信任降至歷史新低

英國衛報（The Guardian）指出，總部位於德國柏林的智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations，ECFR），10日發表最新的民調報告，結果揭示目前歐洲對於美國的信任程度似乎已降至史上最低，此外，許多歐洲人雖然認為在川普（Donald Trump）卸任之後，美歐關係將有所改善，不過有許多民眾都傳達出有必要強化歐洲自身防禦能力，以免在關鍵時刻，因為美國的不可靠而受到重創。

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報導指出，這項民調是在5月期間，針對包括奧地利、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、法國、德國、匈牙利、義大利、荷蘭、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞是以及英國等15個歐洲國家民眾進行問卷調查，結果顯示平均只有11%的受訪者將美國視為盟友。

相較之下，同樣的民調在半年前所得到的結果，仍有16%受訪者認為美國是盟友，在2024年11月則是22%；不過即便有13%的歐洲民眾認為美國是競爭對手，且有12%的受訪者更將美國視為敵人，但是普遍而言，歐洲人將美國視為「必要的夥伴」。

認為美國「不會對歐洲伸出援手」 歐洲民眾對擴大軍費支出支持度提升

因此，大多數國家的受訪者都不再相信美國會在歐洲遭到攻擊時伸出援手，支持提高國防開支的比例隨之增加了4個百分點，平均而言有47%的民眾支持歐盟舉債擴大軍費支出，其中支持率最高的國家是葡萄牙的59%、丹麥的56%、荷蘭的55%以及西班牙。

同時，大多數的受訪者也認同應該降低對美國軍事裝備的依賴，支持「採購歐洲武器」比例最高的是丹麥，支持率達到75%，接著是荷蘭的72%、瑞典的70%、葡萄牙的69%、法國的66%、瑞士的64%，以及英國和西班牙的62%，不過支持以歐盟新建立防衛力量取代北約（NATO）的比例僅有29%。

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