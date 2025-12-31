跨完年就去這追曙光！「2026元旦曙光地圖」大公開 全台最早日出地點曝

記者柯美儀／台北報導

2026年元旦清晨台灣最早日出的地點在花蓮縣海拔3443公尺的柏南山。（示意圖／資料照）

今日是2025年最後一天，你想好要去哪裡迎接2026年的第一道曙光了嗎？台北天文館特別推出「元旦曙光地圖」，為大家精準鎖定新年第一道光出現的時間與地點。

天文館表示，2026年元旦清晨台灣最早日出的地點在花蓮縣海拔3443公尺的柏南山，日出時間為6時28分；柏南山雖非台灣最高峰，卻位於本島較偏東、偏南的位置，加上海拔高度優勢，使其成為元旦當天全台最早迎接太陽的地點。

天文館指出，想在平地迎接太陽的民眾，本島最早日出的地點是在鵝鑾鼻燈塔，時間為6時34分，離島則以蘭嶼最早，日出時間為6時29分，都是迎接新年第一道曙光的最佳選擇。

2026年元旦曙光及日出時間。（圖／取自台北天文館官網）

天文館提到，通常最早曙光是指「民用曙光」時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，天空已明顯轉亮，可以看清地面景物。但在天文觀測上常用的「天文曙光」，則是指太陽在地平線下18度，肉眼可見最暗的6等星開始消失的時刻；通常天文曙光出現的時間會比民用曙光早一小時左右，但若非使用望遠鏡或攝影設備不易察覺，所以一般「追曙光」時參考民用曙光時刻較符合生活經驗，若想體驗天空由暗轉亮的過程，則可參考天文曙光時間來提早等待。

為了讓國人精準掌握元旦各地曙光與日出的時刻，天文館特別製作了線上互動程式「2026年元旦曙光地圖」，只需點選觀賞地點，即可查詢該地的曙光與日出時間，精準掌握新年第一天的精彩時刻！

