跨完年就等發財！「5星座」新年迎財神 貴人、幸運色一次看





跨年倒數，財運也準備重新洗牌！星座專家小孟老師23日在臉書《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》粉專上分享最新星座運勢指出，隨著新年到來，「5星座」在事業、財運與整體運勢上特別亮眼，可望在跨年後迎來轉機與好消息，其中不乏工作機會增加、貴人出現，甚至投資與收入表現明顯升溫。

第五名牡羊座

牡羊座本月在職場上容易獲得上司與主管的肯定，適合主動展現實力，若有轉職或面試計畫，也有機會獲得不錯的回應。不過財務上需留意花費偏多，建議控管預算，避免衝動消費影響荷包。

廣告 廣告

感情方面，與另一半容易因為一些小事而不開心，但只要說開兩個人都可以找到共識、順利相處，不要把事情悶在心裡。

財運方面，你們這個月花錢會比較大手大腳，還是要控制預算比較好。工作運勢四顆星，愛情運勢三顆星，幸運色是棕色，貴人是水瓶，小人是處女座。

第四名金牛座

金牛本月適合進修學習、提升專業能力，對工作表現有加分效果，想換跑道者也可留意外商或海外機會。

感情方面，有另外一半的人，你需要多創造一些出遊的行程，這樣子能讓兩個人在感情上更穩固更甜蜜，也能走得更久。

財運方面，這個月想買的東西特別多，但人要控制預算，不要過度花費以免浪費了。工作運勢四顆星，愛情運勢四顆星，幸運色是黑色，貴人雙魚，小人是天蠍座。

第三名雙子座

雙子在工作上競爭感升高，必須為自己爭取權益，尤其涉及金錢與資源時更要說清楚。

感情方面，確實你的魅力很強大，你的另外一半會擔心你是否會花心，或與別人走得太近。你要給對方安全感，不要不讀不回，這樣會讓人擔心喔。就是另外一半，如果說要傳訊息給你，你要讀，讀了要回。千萬記得不要不讀不回，另外一半會很難過，很擔心。

財運方面，這個月你對投資賺錢很有企圖心，但人要評估風險，再做投資會比較好。工作運勢五顆星，愛情運勢四顆星，幸運色是紫色，貴人雙子，小人是摩羯座。

第二名巨蟹座

小孟老師指出，巨蟹雖在工作上承壓，但能順利應付，且同事貴人運旺盛，適合尋求支援。

感情方面，與另一半相處時，要多願意說出自己的真心話，不要什麼事都不講，這樣對方會不懂你在想什麼，長期下來相處會很累喔。

財運方面，你們這個月投資運很好，可以多做研究，但人要顧慮風險，做好投資判斷。工作運勢五顆星，愛情運勢五顆星，幸運色是橙色，貴人雙子，小人是天秤座。

第一名摩羯座

摩羯本月在事業上夥伴運強，人脈發揮關鍵助力，整體表現亮眼。感情與工作雙雙走高，但需留意人際界線，避免讓另一半缺乏安全感。

財運方面，這個月很想大花特花，但要控制預算，錢要花在刀口上才好。工作運是五顆星，愛情運是五顆星，幸運色是金色，貴人摩羯，小人是天秤座喔。

小孟老師提醒，新年運勢雖佳，仍需理性規劃，善用機會、守住財務紀律，才能真正讓財神一路相隨。

東森財經新聞關心您

民俗說法，僅供參考

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

更多東森財經新聞報導



年底運勢翻紅！ 4生肖事業、財運同步起飛

「5生肖」一談戀愛財運來 身邊有伴比拜財神還有效

不只是床伴！ 夫妻創業黃金搭檔 「5大星座組合」最會賺