跨完年繼續冷！這天急凍僅剩7度 專家曝回暖時間點

低溫還要再持續幾天，最低下探7度。（示意圖／東森新聞）





即將告別2025年，氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，元旦前後天氣變化明顯，跨年前後偏濕冷，1月1日下半天起轉冷，影響一路到1月3日，北台灣空曠地區低溫可能跌破10度。

吳聖宇指出，今（31）日受東北風影響，迎風面新竹以北到宜蘭、北花蓮一帶仍容易有短暫陣雨，其他地區多雲到晴；跨年夜北台灣到北花蓮天氣較不穩定、體感偏冷，外出活動建議備妥雨具與保暖衣物。

冷氣團南下 最低溫僅7度

吳聖宇提到，明日元旦當天冷空氣南下、轉冷趨勢更明顯，迎風面新竹以北到東半部、恆春半島仍有短暫陣雨，中南部雲量也會增多，山區可能出現零星降雨；夜晚到2日清晨寒意加重，北部與東北部空曠地區低溫可能落到10至12度左右。

吳聖宇表示，2日到3日將是這波冷空氣影響最有感的時段，白天各地仍偏冷，入夜與清晨溫度再下探；中北部、東北部空曠地區可能出現7至9度的低溫，確實有「低於10度」的機率，民眾早出晚歸務必加強保暖。

天氣回暖時間曝 下波冷空氣將至

吳聖宇指出，4日起冷空氣逐漸減弱，白天回溫幅度加大，北部與東北部高溫回升到18至20度，中南部也會更暖一些；不過夜晚、清晨仍偏涼，中北部空曠地區仍可能接近或低於12度，外出仍要注意溫差。

他也提醒，6日起還有另一波冷空氣再度南下，北部、東北部與東半部降雨機會一度增加，之後轉為偏乾冷天氣型態，7日至9日早晚仍冷、日夜溫差大；預估要到下週末（10、11日）冷空氣才會較明顯減弱，整體回溫趨勢才會更確立。

