跨完年財劃法仍卡關！侯友宜盼充分體諒創造「好的氛圍」 許淑華指再拖下去對中央不利

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

時序已進入嶄新的2026年，然而今年中央總預算仍因財劃法卡關。新北市長侯友宜今（5）日受訪提到，希望中央地方能溝通、體諒與包容，創造好的一個氛圍，讓總預算能夠順利審查；南投縣長許淑華則說，中央總預算遲未通過執行，地方民眾感受不到中央提出福國利民的政策，對中央而言是比較不利的。

侯友宜坦言，希望總預算能順利審查，因為對地方而言，預算關乎一年一度的重大建設推動，期待能夠趕快通過。（圖／新北市府）

侯友宜指出，很希望地方與中央能好好協調、充分討論；他認為，只要互相體諒溝通，很多問題其實可以解決的。侯友宜坦言，希望總預算能順利審查，因為對地方而言，預算關乎一年一度的重大建設推動，期待能夠趕快通過。

許淑華受訪時分析，目前財劃法未過，地方政府會先依照自己的計畫推行，但會變成地方不知道要向中央申請多少比例、多少需自籌，仍會有困擾，造成地方在編列預算上不穩定。

許淑華仍向中央喊話，新的一年開始，希望行政院能遵照國會通過法案來公布執行，也盼行政立法間好好溝通；若中央總預算遲未通過執行，地方政府與全國民眾都無法感受中央的施政，盼中央回歸正途，能夠盡快來推動。

許淑華仍向中央喊話，新的一年開始，希望行政院能遵照國會通過法案來公布執行，也盼行政立法間好好溝通。（圖／取自臉書）

