跨完年追日出！北市天文館「元旦曙光地圖」 秒懂全台日出時間

元旦迎曙光，全台平地第一道曙光將出現在屏東鵝鑾鼻燈塔。台北市天文館提供



想用新年第一道曙光迎接2026年，「元旦曙光地圖」將是實用工具。台北市天文館表示，今年最早的曙光將出現在花蓮縣柏南山，不過當地海拔高度3443公尺；若要選平地，屏東鵝鑾鼻燈塔將在6時34分出現曙光。

台北天文館推出「2026年元旦曙光地圖」，方便民眾到全台各地迎接曙光。天文館表示，越往東、越往南，就能越早看到日出；此外海拔越高，日出時間也越早，不過山區因地形與林相比平地複雜，要在日出方位地平線無遮蔽的狀況下才能於預測時刻直擊日出。

天文館提到，最早曙光通常指的是「民用曙光」時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，天空已明顯轉亮，可以看清地面景物。天文觀測則是用「天文曙光」，是指太陽在地平線下18度，肉眼可見最暗的6等星開始消失的時刻，天文曙光出現的時間通常會比民用曙光早1小時左右。

天文館指出，2026年全國第一道民用曙光將在清晨6時3分46秒出現於花蓮縣柏南山，而全國最早日出也於6時28分在柏南山現身，是全台最早迎接太陽的地點。本島平地則是在鵝鑾鼻燈塔，時間為6時34分，離島則以蘭嶼最早，日出時間為6時29分。

2026年元旦各地曙光、日出時間。台北天文館提供

